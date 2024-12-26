Власна квартира в Україні — яких будинків варто уникати при покупці

Люди оглядають квартиру. Фото: Pexels

Придбання житла є одним із найважливіших рішень у житті кожної людини. Однак перед тим, як зробити цей крок, варто врахувати кілька важливих моментів, щоб уникнути небажаних проблем у майбутньому.

Про те, у яких будинках не варто купувати квартиру, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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На що звернути увагу перед покупкою квартири

Перед покупкою уважно огляньте житло. Якщо стіни мають тріщини, відшарування штукатурки чи інші видимі дефекти, краще відмовитися від такого варіанту. Це може свідчити про серйозні конструктивні проблеми, які потребуватимуть значних витрат на ремонт. Також зверніть увагу на стан прибудинкової території та під'їздів. Занедбаність може сигналізувати про погане управління будинком.

Ніколи не купуйте житло без перевірки повного пакета документів. Вам знадобляться:

технічний паспорт;

акт передачі майна;

документи на право власності.

Відсутність цих паперів або їхня недостовірність може призвести до юридичних проблем. Перевіряйте все самостійно або залучіть юриста.

Дізнайтеся більше про будинок і район, у якому він розташований. Часті крадіжки, антисоціальна поведінка мешканців або погана репутація району можуть вплинути на ваш комфорт. Поспілкуйтеся із сусідами чи пошукайте відгуки в Інтернеті, щоб отримати повну картину.

Які будинки не варто розглядати

Важливу роль відіграє розташування будинку. Уникайте об'єктів, що знаходяться у зонах підтоплення або на небезпечних схилах. Такі території можуть стати причиною додаткових витрат і навіть загрози вашій безпеці.

Якщо в будинку триває ремонт, це може створити вам багато незручностей: шум, безлад та постійні зміни. Дізнайтеся заздалегідь про заплановані ремонти, адже вони можуть вплинути не лише на ваш комфорт, а й на вартість житла.

Будинки із низькою енергоефективністю спричиняють високі комунальні витрати. Вибирайте сучасні об'єкти з енергоощадними технологіями. Це дозволить вам зекономити кошти й подбати про довкілля.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що спадкування нерухомості може бути тривалим і вимагати зусиль від нащадків. Спадкоємці можуть отримати майно або за заповітом, або за законом. Для обох варіантів потрібно подати певні документи впродовж 6 місяців з моменту відкриття спадщини.

Також ми розповідали, що ринок нерухомості в Україні зазнає значних змін через економічну нестабільність, зростання цін, коливання курсу долара та нерівномірний попит на житло в різних регіонах. У 2024 році споживачі адаптувались до нових умов, намагаючись уникнути великих фінансових втрат.