Собственная квартира в Украине — каких домов следует избегать при покупке

Люди осматривают квартиру. Фото: Pexels

Покупка жилья является одним из важнейших решений в жизни каждого человека. Однако, прежде чем сделать этот шаг, следует учесть несколько важных моментов, чтобы избежать нежелательных проблем в будущем.

О том, в каких домах не стоит покупать квартиру, говорит редакция сайта Новини.LIVE.

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На что обратить внимание перед покупкой квартиры

Перед покупкой внимательно осмотрите жилье. Если стены имеют трещины, отслоённую штукатурку или другие видимые дефекты, лучше отказаться от такого варианта. Это может свидетельствовать о серьезных конструктивных проблемах, требующих значительных затрат на ремонт. Также обратите внимание на состояние придомовой территории и подъездов. Заброс может сигнализировать о плохом управлении домом.

Никогда не покупайте жилье без полного пакета документов. Вам понадобятся:

технический паспорт;

акт передачи имущества;

документы о праве собственности.

Отсутствие этих бумаг или их недостоверность может привести к юридическим проблемам. Проверяйте все самостоятельно или привлеките юриста.

Узнайте больше о доме и районе, в котором он расположен. Частые случаи воровства, антисоциальное поведение жителей или плохая репутация района могут повлиять на ваш комфорт. Общайтесь с соседями или поищите отзывы в Интернете, чтобы получить полную картину.

Какие дома не стоит рассматривать

Важную роль играет расположение дома. Избегайте объектов находящихся в зонах подтопления или на опасных склонах. Такие территории могут стать причиной дополнительных затрат и даже угрозы вашей безопасности.

Если в доме идет ремонт, это может создать вам много неудобств: шум, беспорядок и постоянные изменения. Узнайте заранее запланированные ремонты, ведь они могут повлиять не только на ваш комфорт, но и на стоимость жилья.

Дома с низкой энергоэффективностью влекут за собой высокие коммунальные расходы. Выбирайте современные объекты с энергосберегающими технологиями. Это позволит вам сэкономить средства и позаботиться об окружающей среде.

Что еще следует знать украинцам

Ранее мы писали, что наследование недвижимости может быть продолжительным и требовать усилий от потомков. Наследники могут получить имущество либо по завещанию, либо по закону. Для обоих вариантов нужно подать документы в течение 6 месяцев с момента открытия наследства.

Также мы рассказывали, что рынок недвижимости в Украине претерпевает значительные изменения из-за экономической нестабильности, роста цен, колебания курса доллара и неравномерного спроса на жилье в разных регионах. В 2024 году потребители адаптировались к новым условиям, пытаясь избежать больших финансовых потерь.