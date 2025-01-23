Как пенсионеру приватизировать квартиру в 2025 году — условия и перечень документов

Человек получает ключи от квартиры. Фото: Pexels

Приватизация жилья в Украине продолжается уже более 30 лет. Впрочем, многие пенсионеры до сих пор не воспользовались этой возможностью в силу разных обстоятельств.

О том, кто из пенсионеров сможет приватизировать жилье в 2025 году и какие документы для этого нужно подготовить, отмечается в законе Украины "О приватизации государственного жилищного фонда".

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Как пенсионеру приватизировать жилье в 2025 году

В 2025 году приватизировать жилье смогут те, кто проживает в квартирах, домах или комнатах в общежитиях, принадлежащих государственному жилищному фонду, и имеет ордер на пользование этим жильем.

Члены семьи нанимателя, прописанные в квартире, также могут участвовать в приватизации. Зато те, кто проживает временно или не имеет документов, даже если являются родственниками, не могут претендовать на оформление жилья. Объектами приватизации могут быть:

однокомнатные дома;

квартиры в многоквартирных домах;

жилые помещения в общежитиях, в частности комнаты и секции.

Приватизация происходит бесплатно в определенных пределах. Каждый член семьи получает 21 кв. м общей площади, а на семью добавляется еще 10 кв. м. Если размер недвижимости превышает установленные лимиты, за лишние квадраты придется доплатить.

Какие документы нужны для приватизации жилья

Начинать заниматься вопросом приватизации недвижимости стоит заранее, ведь вам придется собрать немалый пакет документов. В него входят:

Заявление на приватизацию. Технический паспорт на жилье. Ордер на жилое помещение. Идентификационные коды жильцов. Справка о регистрации места жительства. Документы, подтверждающие родственные связи. Копии паспортов всех членов семьи (свидетельства о рождении для детей до 14 лет). Подтверждение, что право на приватизацию ранее не использовалось.

Для жильцов общежитий требования отличаются, дополнительно нужны:

Договор найма или аренды. Выписка из Государственного реестра вещных прав. Медицинская справка (форма № 028/о) с отметкой об отсутствии туберкулеза.

​​​​​Подать все необходимые бумаги можно через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) в вашем населенном пункте. Если вам отказали в приватизации, но вы имеете право на жилье, можно обратиться в суд. Для этого нужен официальный отказ и исковое заявление с требованием обязать государственные органы осуществить приватизацию.

Ранее мы писали, что многие украинцы не имеют собственного жилья, хотя потребность в нем остается острой. В подобных случаях они имеют возможность претендовать на получение социального жилья, которое предоставляет государство. Однако для этого необходимо соответствовать установленным критериям.

Также мы рассказывали, что приобретение недвижимости является одним из важнейших шагов в жизни. Перед тем, как решиться на этот важный выбор, стоит тщательно изучить рынок и учесть несколько ключевых аспектов, чтобы избежать возможных трудностей в будущем.