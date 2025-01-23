Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Жилье для пенсионеров — как приватизировать квартиру в 2025 году arrow

Жилье для пенсионеров — как приватизировать квартиру в 2025 году

23 января 2025 05:45
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Как пенсионеру приватизировать квартиру в 2025 году — условия и перечень документов
Человек получает ключи от квартиры. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Приватизация жилья в Украине продолжается уже более 30 лет. Впрочем, многие пенсионеры до сих пор не воспользовались этой возможностью в силу разных обстоятельств.

О том, кто из пенсионеров сможет приватизировать жилье в 2025 году и какие документы для этого нужно подготовить, отмечается в законе Украины "О приватизации государственного жилищного фонда".

Читайте также:

Как пенсионеру приватизировать жилье в 2025 году

В 2025 году приватизировать жилье смогут те, кто проживает в квартирах, домах или комнатах в общежитиях, принадлежащих государственному жилищному фонду, и имеет ордер на пользование этим жильем.

Члены семьи нанимателя, прописанные в квартире, также могут участвовать в приватизации. Зато те, кто проживает временно или не имеет документов, даже если являются родственниками, не могут претендовать на оформление жилья. Объектами приватизации могут быть:

  • однокомнатные дома;
  • квартиры в многоквартирных домах;
  • жилые помещения в общежитиях, в частности комнаты и секции.

Приватизация происходит бесплатно в определенных пределах. Каждый член семьи получает 21 кв. м общей площади, а на семью добавляется еще 10 кв. м. Если размер недвижимости превышает установленные лимиты, за лишние квадраты придется доплатить.

Какие документы нужны для приватизации жилья

Начинать заниматься вопросом приватизации недвижимости стоит заранее, ведь вам придется собрать немалый пакет документов. В него входят:

  1. Заявление на приватизацию.
  2. Технический паспорт на жилье.
  3. Ордер на жилое помещение.
  4. Идентификационные коды жильцов.
  5. Справка о регистрации места жительства.
  6. Документы, подтверждающие родственные связи.
  7. Копии паспортов всех членов семьи (свидетельства о рождении для детей до 14 лет).
  8. Подтверждение, что право на приватизацию ранее не использовалось.

Для жильцов общежитий требования отличаются, дополнительно нужны:

  1. Договор найма или аренды.
  2. Выписка из Государственного реестра вещных прав.
  3. Медицинская справка (форма № 028/о) с отметкой об отсутствии туберкулеза.

​​​​​Подать все необходимые бумаги можно через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) в вашем населенном пункте. Если вам отказали в приватизации, но вы имеете право на жилье, можно обратиться в суд. Для этого нужен официальный отказ и исковое заявление с требованием обязать государственные органы осуществить приватизацию.

Ранее мы писали, что многие украинцы не имеют собственного жилья, хотя потребность в нем остается острой. В подобных случаях они имеют возможность претендовать на получение социального жилья, которое предоставляет государство. Однако для этого необходимо соответствовать установленным критериям.

Также мы рассказывали, что приобретение недвижимости является одним из важнейших шагов в жизни. Перед тем, как решиться на этот важный выбор, стоит тщательно изучить рынок и учесть несколько ключевых аспектов, чтобы избежать возможных трудностей в будущем.

недвижимость пенсионеры жилье дом квартира

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:40 Зарплаты в Украине и Польше — как отличаются средние доходы

11:38 На Львовщине мужчина избил знакомого — решение суда

11:37 Атаки дронов создают финансовое давление, — командир службы БпЛА

11:34 Украина добилась компенсации за загрязнение морских вод

11:12 Украина эвакуировала моряков, которые были в плену хуситов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:10 День соборности в Филадельфии — фоторепортаж Новини.LIVE

11:03 На Солнце заметили несколько вспышек — прогноз магнитных бурь

11:01 Столица криминала — Одесса оказалась в ТОП опасных городов

11:00 Программу "Теплая зима" продлили — кто получит 6,5 тыс. грн

10:56 Владимир Кличко ответил, вернется ли он на ринг

11:40 Зарплаты в Украине и Польше — как отличаются средние доходы

11:38 На Львовщине мужчина избил знакомого — решение суда

11:37 Атаки дронов создают финансовое давление, — командир службы БпЛА

11:34 Украина добилась компенсации за загрязнение морских вод

11:12 Украина эвакуировала моряков, которые были в плену хуситов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:10 День соборности в Филадельфии — фоторепортаж Новини.LIVE

11:03 На Солнце заметили несколько вспышек — прогноз магнитных бурь

11:01 Столица криминала — Одесса оказалась в ТОП опасных городов

11:00 Программу "Теплая зима" продлили — кто получит 6,5 тыс. грн

10:56 Владимир Кличко ответил, вернется ли он на ринг

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

20 января 2025

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

19 января 2025

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

Text

08:55 Рютте и Дуда обсудят войну в Украине — эфир Новини.LIVE

Text

08:38 Военный раскритиковал расходы на благоустройство во время войны

Text

08:00 Зеленский хочет миротворцев из США в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

02:27 Киев не использовал миллиарды гривен — депутат назвала сумму

Text

00:14 Ким отреагировал на слухи о зимнем наступлении россиян на юге

22 января 2025
Text

19:00 Какие расходы Киева запланированы в 2025 — эфир Київський час

Text

18:06 Трамп поставил ультиматум РФ о переговорах, — эфир Вечір.LIVE

Text

14:33 Зимнее наступление россиян на юге — Ким прояснил ситуацию

Text

13:00 Новый указ Трампа касаемо войны и давление на РФ — эфир День.LIVE

Text

12:33 Нардеп объяснил, почему экономика России до сих пор не упала

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать