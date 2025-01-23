Яку підтримку надають матерям УБД у 2025 році — перелік пільг

Мати учасника бойових дій. Фото: Reuters

Україна активно підтримує своїх захисників. Учасники бойових дій (УБД) можуть розраховувати не лише на виплати, а й на пільги від держави. Допомогу також отримують близькі родичі військових, зокрема батьки захисників.

Про те, які пільги зможуть оформити матері УБД у лютому 2025 року, пояснили на сайті Департаменту соціального захисту населення.

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Які пільги будуть доступні матерям УБД у лютому

Підтримка учасників бойових дій — це важливий напрямок соціальної політики України, особливо в умовах повномасштабного вторгнення. Деякі з гарантованих державою пільг надаються не лише захисникам, а і їх родинам. Відповідно мати УБД може отримати такі знижки:

75% плати за житло;

75% плати за паливо для опалення.

75% плати за користування комунальними послугами;

Допомога на опалення надається на обмежену площу житла, у 2025 році це:

21 квадратний метр опалювальної площі на кожну особу;

10,5 квадратного метра на родину загалом.

Для родин, які складаються лише з людей, які втратили працездатність, пільга надається на двічі більшу площу: 42 кв. м на кожну особу, що має право на пільгу, та 21 кв. м на всю родину.

Важливою умовою отримання пільг є проживання батьків з людиною, яка має статус учасника бойових дій. При цьому вид житла та форма власності на нього не впливають на можливість отримання допомоги від держави.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що військові та їхні родини мають право користуватися державними пільгами. Це ключова форма підтримки, яка спрямована на допомогу тим, хто боронить нашу державу. У 2025 році українські громадяни зі статусом учасників бойових дій зможуть отримати низку знижок та переваг.

Також ми розповідали, що пільги для ветеранів праці — це важливий аспект державної допомоги, що сприяє підвищенню рівня життя цієї категорії населення. Державна підтримка охоплює як соціальні послуги, так і медичне обслуговування.