Какую поддержку оказывают матерям УБД в 2025 году — перечень льгот

Мать участника боевых действий. Фото: Reuters

Украина активно поддерживает своих защитников. Участники боевых действий (УБД) могут рассчитывать не только на выплаты, но и на льготы от государства. Помощь также получают близкие родственники военных, в частности родители защитников.

О том, какие льготы смогут оформить матери УБД в феврале 2025 года, объяснили на сайте Департамента социальной защиты населения.

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Какие льготы будут доступны матерям УБД в феврале

Поддержка участников боевых действий — это важное направление социальной политики Украины, особенно в условиях полномасштабного вторжения. Некоторые из гарантированных государством льгот предоставляются не только защитникам, а и их семьям. Соответственно мать УБД может получить такие скидки:

75% платы за жилье;

75% платы за топливо для отопления.

75% платы за пользование коммунальными услугами;

Помощь на отопление предоставляется на ограниченную площадь жилья, в 2025 году это:

21 квадратный метр отапливаемой площади на каждого человека;

10,5 квадратного метра на семью в целом.

Для семей, которые состоят только из людей, утративших трудоспособность, льгота предоставляется на вдвое большую площадь: 42 кв. м на каждое лицо, имеющее право на льготу, и 21 кв. м на всю семью.

Важным условием получения льгот является проживание родителей с человеком, который имеет статус участника боевых действий. При этом вид жилья и форма собственности на него не влияют на возможность получения помощи от государства.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что военные и их семьи имеют право пользоваться государственными льготами. Это ключевая форма поддержки, которая направлена на помощь тем, кто защищает наше государство. В 2025 году украинские граждане со статусом участников боевых действий смогут получить ряд скидок и преимуществ.

Также мы рассказывали, что льготы для ветеранов труда — это важный аспект государственной помощи, способствующий повышению уровня жизни этой категории населения. Государственная поддержка охватывает как социальные услуги, так и медицинское обслуживание.