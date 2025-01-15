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Субсидії на тверде паливо у 2025 році — як змінився розмір виплат

15 січня 2025 13:26
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Субсидії в Україні — як змінились виплати на скраплений газ та тверде паливо у 2025 році
Людина дістає гроші з гаманця. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

В опалювальний сезон витрати українців на комунальні послуги суттєво зростають, а тому, для родин з низьким доходом, держава запровадила спеціальний механізм підтримки — субсидії. Для багатьох домогосподарств цей вид допомоги має життєво важливе значення. У 2025 році змінився механізм обчислення субсидії на придбання скрапленого газу та твердого палива. Зокрема, було оновлено деякі показники.

Про те, як змінився механізм нарахування субсидії на придбання скрапленого газу та пічного палива, пояснили в Пенсійному фонді України.

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Як самостійно обчислити розмір субсидії у 2025 році

Сума цієї субсидії розраховується індивідуально для кожного домогосподарства і визначається як різниця між вартістю твердого палива на рік (з урахуванням встановлених норм і граничних цін) і обов'язковим внеском домогосподарства, що обчислюється на основі доходів його членів.

Тож щоб обчислити платіж за СГТП, необхідно знати норми й граничні ціни на паливо. У 2025 році вони були підвищені. Зараз значення такі:

  • скраплений газ — 418,80 грн за балон;
  • тверде паливо — 4 187,97 грн за тонну.

Норма для твердого палива становить 2 тонни на домогосподарство, а для скрапленого газу змінюються залежно від кількості осіб, що проживають в домі:

  • 2 балони на 1–2 особи;
  • 3 балони — на 3–4 особи;
  • 4 балони — на 5 і більше осіб.

Наприклад, якщо у домі живе 2 особи, плата за СГТП буде розраховуватися так: (418,80 * 2 балони) + (4 187,97 * 2 тонни) = 9 213,54 грн.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що тема тарифів є важливою для багатьох українців. Після підвищення цін на електроенергію влітку 2024 року люди почали стурбовано ставитися до можливих змін вартості інших комунальних послуг. Особливу увагу привертають тарифи на газ.

Також ми розповідали, що з 1 січня 2025 року набули чинності нові правила надання пільг на оплату комунальних послуг. Тепер право на допомогу мають лише ті родини, де середньомісячний дохід на одну особу протягом останніх 6 місяців не перевищує 4 240 грн.

субсидії виплати газ опалення допомога

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