Субсидии в Украине — как изменились выплаты на сжиженный газ и твердое топливо в 2025 году

Человек достает деньги из кошелька. Фото: УНИАН

В отопительный сезон расходы украинцев на коммунальные услуги существенно возрастают, а потому, для семей с низким доходом, государство ввело специальный механизм поддержки — субсидии. Для многих домохозяйств этот вид помощи имеет жизненно важное значение. В 2025 году изменился механизм вычисления субсидии на приобретение сжиженного газа и твердого топлива. В частности, были обновлены некоторые показатели.

О том, как изменился механизм начисления субсидии на приобретение сжиженного газа и печного топлива, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

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Как самостоятельно вычислить размер субсидии в 2025 году

Сумма этой субсидии рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства и определяется как разница между стоимостью твердого топлива на год (с учетом установленных норм и предельных цен) и обязательным взносом домохозяйства, который исчисляется на основе доходов его членов.

Так что, чтобы вычислить платеж по СГТП, необходимо знать нормы и предельные цены на топливо. В 2025 году они были повышены. Сейчас значения следующие:

сжиженный газ — 418,80 грн за баллон;

твердое топливо — 4 187,97 грн за тонну.

Норма для твердого топлива составляет 2 тонны на домохозяйство, а для сжиженного газа изменяются в зависимости от количества лиц, проживающих в доме:

2 баллона на 1–2 человека;

3 баллона — на 3–4 человека;

4 баллона — на 5 и более человек;

Например, если в доме живет 2 человека, плата за СГТП будет рассчитываться так: (418,80 * 2 баллона) + (4 187,97 * 2 тонны) = 9 213,54 грн.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что тема тарифов является важной для многих украинцев. После повышения цен на электроэнергию летом 2024 года люди начали обеспокоенно относиться к возможным изменениям стоимости других коммунальных услуг. Особое внимание привлекают тарифы на газ.

Также мы рассказывали, что с 1 января 2025 года вступили в силу новые правила предоставления льгот на оплату коммунальных услуг. Теперь право на помощь имеют только те семьи, где среднемесячный доход на одного человека в течение последних 6 месяцев не превышает 4 240 грн.