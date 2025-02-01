Продаж будинку без землі у 2025 році — пояснення юриста

Дівчина підписує угоду про продаж нерухомості. Фото: УНІАН

​Будинок та земельна ділянка завжди пов′язані між собою. Тож якщо на продаж виставляють об′єкт нерухомості, то одночасно продається й земельна ділянка, на якій він розташований. Тому в Україні продати житло без землі неможливо.

Про це написав у своєму Telegram-каналі адвокат Роман Сімутін.

Читайте також:

За його словам, нотаріуси відмовляться погоджувати купівлю або продаж будинку без землі, оскільки у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно спочатку вносяться відомості стосовно землі, а вже потім щодо будинку.

"Це раніше так продавали, проте зараз подібне неможливо", — йдеться у повідомленні.

Про що ще варто знати

Відсутність інформації про житло у Реєстрі прав на нерухоме майно не означає, що власник втратить свою квартиру чи будинок. Усе тому, що цей Реєстр в Україні запрацював лише у 2013 році, тому на платформі не знайти інформацію про об′єкти нерухомості, які куплялися або приватизовувалися раніше.

Однак якщо не реєструвати нерухомість, яка була придбана на первинному ринку — можна натрапити на шахраїв.

Раніше ми розповідали, чому внутрішньо переміщеним особам (ВПО) складно отримати нове житло у Києві. Ця проблема виникла з вини міської влади.

Також ми писали, де дешевше орендувати житло — у Києві чи Берліні. Умови оренди у цих містах мають суттєві відмінності.