Найдорожчі та найдешевші квартири в ЄС та Україні — рейтинг міст

Де у Європі й Україні найдорожчі та найдешевші квартири
Ринок нерухомості в Європі характеризується значними відмінностями у вартості житла залежно від країни та міста. У той час як швейцарські мегаполіси займають лідируючі позиції за цінами на квартири, українські міста залишаються серед найдешевших.
Дані сервісу Numbeo демонструють, у яких європейських містах квартири найдорожчі, а де вони доступні за мінімальною вартістю.
Міста Європи з найдорожчим житлом
До десятки міст із найвищими цінами на нерухомість увійшли:
- Цюрих, Швейцарія — $24 373 за кв. м;
- Лондон, Велика Британія — $19 784 за кв. м;
- Женева, Швейцарія — $18 210 за кв. м;
- Лозанна, Швейцарія — $17 490 за кв. м;
- Берн, Швейцарія — $13 239 за кв. м;
- Париж, Франція — $12 553 за кв. м;
- Мюнхен, Німеччина — $12 324 за кв. м;
- Люксембург, Люксембург — $10 969 за кв. м;
- Відень, Австрія — $10 242 за кв. м;
- Стокгольм, Швеція — $9 941 за кв. м.
Таким чином, Швейцарія є беззаперечним лідером за вартістю житла, адже її міста займають відразу п'ять місць у першій п’ятірці. Також високі ціни спостерігаються у столицях та великих фінансових центрах Європи.
Міста з найдешевшими квартирами
Серед найдоступніших за вартістю квадратного метра міст переважають населені пункти України та Східної Європи:
- Харків, Україна — $1 120 за кв. м (130-е місце зі 132);
- Дніпро, Україна — $1 237 за кв. м (129-е місце);
- Одеса, Україна — $1 277 за кв. м (127-е місце);
- Львів, Україна — $1 875 за кв. м (119-е місце);
- Київ, Україна — $2 236 за кв. м (106-е місце).
Найдешевше житло можна знайти не лише в Україні, а й у таких країнах, як Молдова, Болгарія, Румунія та Сербія.
Рівень життя та купівельна спроможність
Ціни на нерухомість безпосередньо впливають на загальні витрати мешканців. За загальним рівнем вартості життя Київ займає 125-е місце серед 141 європейського міста, тоді як Харків, Дніпро та Одеса розташувалися ще нижче.
За даними сервісу Numbeo, середня зарплата в Києві становить $630, при цьому оренда однокімнатної квартири в центрі коштує від $350, а витрати на життя без оренди — близько $570. Для порівняння, у Варшаві середній місячний дохід складає $1 850, у Барселоні — $1 890, що дозволяє значно легше покривати житлові витрати.
Раніше ми порівнювали вартість оренди житла в Києві та Берліні. Оренда житла в Києві значно дешевша, проте доступність нерухомості в Берліні обмежена через високий попит. Крім того, умови оренди у двох столицях суттєво відрізняються — у Берліні потрібен депозит за кілька місяців, а житло часто здається без меблів.
Як повідомлялось, за статистикою минулого року, ринок оренди житла в Україні був успішнішим за ринок продажу квартир. У 2025 році українцям не варто очікувати зниження цін на орендоване житло, скоріше, варто готуватися до їх підвищення.
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