Від року забудови залежить ціна — за які квартири хочуть більше грошей в 2025

Хрущовки у Києві. Фото: Національний промисловий портал

Ринок вторинного житла в Києві залишається активним, а вартість квартир залежить не лише від району, площі та інфраструктури, а й від року побудови будинку. Зараз спостерігається значна різниця у цінах залежно від періоду зведення будівель.

Редакція Новини.LIVE проаналізувала ціни на однокімнатні квартири в Києві в залежності від року забудови.

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За даними онлайн платформи нерухомості ЛУН, найнижчі середні ціни спостерігаються в так званих "хрущовках" (1956-1969 рр.) — близько 40 тис. дол. за однокімнатну квартиру. Панельні будинки 1969-1991 років забудови мають трохи вищу середню вартість — 41 тис. дол. Це пояснюється тим, що такі квартири часто мають застаріле планування, низьку енергоефективність та потребують ремонту.

Наступною категорією йдуть спеціальні проекти, зведені в 1991-2010 роках. Тут середня ціна вже суттєво вища — 65 тис. дол. Це зумовлено кращими плануваннями, більшими площами квартир, наявністю сучасніших комунікацій та ліфтів.

Найдорожчим сегментом залишаються новобудови (після 2010 року) — середня ціна однокімнатної квартири тут досягає 75 тис. дол. Нові будинки приваблюють покупців сучасним дизайном, якісними матеріалами та покращеною інфраструктурою.

Чому старі квартири дешевші

Фізичний знос будинків. Старіші будівлі можуть мати проблеми з комунікаціями, дахами та фасадами.

Старіші будівлі можуть мати проблеми з комунікаціями, дахами та фасадами. Незручне планування. Маленькі кухні та вузькі коридори в "хрущовках" знижують їх привабливість.

Маленькі кухні та вузькі коридори в "хрущовках" знижують їх привабливість. Відсутність паркінгу та сучасних ліфтів. У старих будинках часто немає підземних паркінгів та просторих під’їздів.

Чому новобудови дорожчі

Сучасні матеріали. Нові будинки мають кращу тепло- і звукоізоляцію.

Нові будинки мають кращу тепло- і звукоізоляцію. Розвинена інфраструктура. Новобудови часто розташовані в житлових комплексах із магазинами, парковками та зонами відпочинку.

Новобудови часто розташовані в житлових комплексах із магазинами, парковками та зонами відпочинку. Гнучкі планування. Більші квартири з відкритими просторами та можливістю перепланування.

Очікується, що ціни на житло в Києві можуть залишатися стабільними, проте попит на новобудови продовжить зростати. У сегменті старого житла можливе незначне зниження вартості через конкуренцію із сучасними житловими комплексами.

Раніше ми розповідали, які документи є обов’язковими для укладення договору купівлі-продажу квартири в Україні. Адже оформлення такої угоди — це складний багатоетапний процес, який потребує ретельної підготовки та збирання всіх необхідних документів від продавця й покупця.

Також ми ділилися порадами, як перевірити нерухомість перед купівлею — це важливий крок, який дозволяє уникнути шахрайських схем та інших проблем, що можуть виникнути через юридичні труднощі з документами в майбутньому. Найважливіше — це перевірка права власності на об'єкт та виявлення можливих обтяжень.