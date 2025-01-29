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Рік забудови грає велику роль — які квартири найдорожчі

29 січня 2025 20:08
Катерина Балаєва - редактор
Від року забудови залежить ціна — за які квартири хочуть більше грошей в 2025
Хрущовки у Києві. Фото: Національний промисловий портал
Катерина Балаєва - редактор

Ринок вторинного житла в Києві залишається активним, а вартість квартир залежить не лише від району, площі та інфраструктури, а й від року побудови будинку. Зараз спостерігається значна різниця у цінах залежно від періоду зведення будівель. 

Редакція Новини.LIVE проаналізувала ціни на однокімнатні квартири в Києві в залежності від року забудови.

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За даними онлайн платформи нерухомості ЛУН, найнижчі середні ціни спостерігаються в так званих "хрущовках" (1956-1969 рр.) — близько 40 тис. дол. за однокімнатну квартиру. Панельні будинки 1969-1991 років забудови мають трохи вищу середню вартість — 41 тис. дол. Це пояснюється тим, що такі квартири часто мають застаріле планування, низьку енергоефективність та потребують ремонту.

Наступною категорією йдуть спеціальні проекти, зведені в 1991-2010 роках. Тут середня ціна вже суттєво вища — 65 тис. дол. Це зумовлено кращими плануваннями, більшими площами квартир, наявністю сучасніших комунікацій та ліфтів.

Найдорожчим сегментом залишаються новобудови (після 2010 року) — середня ціна однокімнатної квартири тут досягає 75 тис. дол. Нові будинки приваблюють покупців сучасним дизайном, якісними матеріалами та покращеною інфраструктурою.

Чому старі квартири дешевші

  • Фізичний знос будинків. Старіші будівлі можуть мати проблеми з комунікаціями, дахами та фасадами.
  • Незручне планування. Маленькі кухні та вузькі коридори в "хрущовках" знижують їх привабливість.
  • Відсутність паркінгу та сучасних ліфтів. У старих будинках часто немає підземних паркінгів та просторих під’їздів.

Чому новобудови дорожчі

  • Сучасні матеріали. Нові будинки мають кращу тепло- і звукоізоляцію.
  • Розвинена інфраструктура. Новобудови часто розташовані в житлових комплексах із магазинами, парковками та зонами відпочинку.
  • Гнучкі планування. Більші квартири з відкритими просторами та можливістю перепланування.

Очікується, що ціни на житло в Києві можуть залишатися стабільними, проте попит на новобудови продовжить зростати. У сегменті старого житла можливе незначне зниження вартості через конкуренцію із сучасними житловими комплексами.

Раніше ми розповідали, які документи є обов’язковими для укладення договору купівлі-продажу квартири в Україні. Адже оформлення такої угоди — це складний багатоетапний процес, який потребує ретельної підготовки та збирання всіх необхідних документів від продавця й покупця.

Також ми ділилися порадами, як перевірити нерухомість перед купівлею — це важливий крок, який дозволяє уникнути шахрайських схем та інших проблем, що можуть виникнути через юридичні труднощі з документами в майбутньому. Найважливіше — це перевірка права власності на об'єкт та виявлення можливих обтяжень.

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