Від року забудови залежить ціна — за які квартири хочуть більше грошей в 2025

Рік забудови грає велику роль — які квартири найдорожчі
Ринок вторинного житла в Києві залишається активним, а вартість квартир залежить не лише від району, площі та інфраструктури, а й від року побудови будинку. Зараз спостерігається значна різниця у цінах залежно від періоду зведення будівель.
Редакція Новини.LIVE проаналізувала ціни на однокімнатні квартири в Києві в залежності від року забудови.
Як рік забудови впливає на ціну квартири
За даними онлайн платформи нерухомості ЛУН, найнижчі середні ціни спостерігаються в так званих "хрущовках" (1956-1969 рр.) — близько 40 тис. дол. за однокімнатну квартиру. Панельні будинки 1969-1991 років забудови мають трохи вищу середню вартість — 41 тис. дол. Це пояснюється тим, що такі квартири часто мають застаріле планування, низьку енергоефективність та потребують ремонту.
Наступною категорією йдуть спеціальні проекти, зведені в 1991-2010 роках. Тут середня ціна вже суттєво вища — 65 тис. дол. Це зумовлено кращими плануваннями, більшими площами квартир, наявністю сучасніших комунікацій та ліфтів.
Найдорожчим сегментом залишаються новобудови (після 2010 року) — середня ціна однокімнатної квартири тут досягає 75 тис. дол. Нові будинки приваблюють покупців сучасним дизайном, якісними матеріалами та покращеною інфраструктурою.
Чому старі квартири дешевші
- Фізичний знос будинків. Старіші будівлі можуть мати проблеми з комунікаціями, дахами та фасадами.
- Незручне планування. Маленькі кухні та вузькі коридори в "хрущовках" знижують їх привабливість.
- Відсутність паркінгу та сучасних ліфтів. У старих будинках часто немає підземних паркінгів та просторих під’їздів.
Чому новобудови дорожчі
- Сучасні матеріали. Нові будинки мають кращу тепло- і звукоізоляцію.
- Розвинена інфраструктура. Новобудови часто розташовані в житлових комплексах із магазинами, парковками та зонами відпочинку.
- Гнучкі планування. Більші квартири з відкритими просторами та можливістю перепланування.
Очікується, що ціни на житло в Києві можуть залишатися стабільними, проте попит на новобудови продовжить зростати. У сегменті старого житла можливе незначне зниження вартості через конкуренцію із сучасними житловими комплексами.
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