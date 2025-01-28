Документи для продажу квартири у 2025 році в Україні — повний гід

Документи на столі. Фото: Freepik

Якщо ви вирішили продати квартиру, важливо заздалегідь підготувати всі необхідні документи. Їх відсутність може затримати угоду або навіть зробити її неможливою.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які документи потрібні для продажу житла на вторинному ринку. Але перед початком процедури продажу перевірте, чи немає юридичних перешкод, і тільки після цього збирайте документи.

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Основні документи для заключення договорів з купівлі-продажу квартири — це паспорт та ідентифікаційний код.

Продавець має надати:

оригінал і копію паспорта;

ідентифікаційний код (якщо в паспорті старого зразка його немає).

Якщо продавець — громадянин іншої країни, потрібен нотаріально завірений переклад паспорта українською мовою.

Документи, що підтверджують право власності

До цього списку входять:

договір купівлі-продажу;

свідоцтво про право власності чи спадщину;

договір дарування, довічного утримання або обміну;

рішення суду, що підтверджує право власності.

Документ повинен бути чинним і зареєстрованим у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Якщо право власності було зареєстроване до 2013 року, потрібна довідка з БТІ.

Технічний паспорт на квартиру

У технічному паспорті зазначені:

адреса об'єкта;

загальна площа та планування;

інформація про можливі перепланування.

Технічний паспорт можна отримати в БТІ або у сертифікованих приватних організаціях.

Довідка про зареєстрованих осіб

Ця довідка підтверджує, що в квартирі ніхто не прописаний. Цю довідку можна отримати в ЦНАПі або у нотаріуса. Бажано також надати документ про відсутність заборгованості за комунальні послуги.

Витяг з Державного реєстру прав

Цей документ можна замовити онлайн. У витягу вказані:

власник і співвласники нерухомості;

дата та підстава отримання права власності;

інформація про можливі обтяження чи іпотеки.

Звіт про оцінку квартири

Довідку можна отримати онлайн у Фонді держмайна. Якщо результат автоматичної оцінки не влаштовує, можна звернутися до професійного оцінювача.

Додаткові документи в залежності від ситуації

Якщо в квартири кілька співвласників, вони повинні надати:

копії паспортів і коди;

нотаріальну відмову від переважного права на купівлю, якщо продається частка.

Неповнолітні власники

Додатково потрібно:

свідоцтво про народження дитини;

дозвіл органу опіки та піклування.

Дітей, які не є власниками, але зареєстровані у квартирі, потрібно виписати.

Обмежено дієздатні чи недієздатні власники

В такому випадку знадобляться:

рішення суду про обмеження дієздатності;

рішення про призначення опікуна;

дозвіл органу опіки.

Квартира, придбана у шлюбі

Для продажу такої нерухомості потрібна нотаріальна згода чоловіка чи дружини. Якщо пара розлучена, надається рішення суду про поділ майна.

Іпотечна квартира

Продаж такої квартири можливий за згодою банку. Покупець може спочатку погасити іпотеку, а потім оформити угоду.

Приватизована квартира

В цьому випадку всі співвласники мають дати згоду на продаж або письмову відмову від купівлі частки. Якщо співвласник відсутній, він може оформити довіреність.

Важливі моменти

Квартиру не вдасться продати, якщо:

вона перебуває під арештом;

не приватизована;

відсутній важливий співвласник без оформленої довіреності;

є інші правові обмеження.

Як повідомлялось, для здійснення будь-яких операцій із нерухомістю власник квартири повинен надати офіційне підтвердження свого права власності. Це є обов’язковою вимогою при продажу, здачі в оренду, оформленні перепланування чи інших діях із майном. Щоб уникнути юридичних проблем, важливо знати, які документи в Україні засвідчують право власності на квартиру та як вони виглядають.

Варто пам’ятати також, що згідно із законодавством України, при укладанні угод купівлі-продажу нерухомості необхідно сплачувати податки. Це слід враховувати під час фінансового планування, оскільки податкові зобов’язання можуть суттєво вплинути на загальну суму витрат.