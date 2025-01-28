Документы для продажи квартиры в 2025 году в Украине — полный гид для продажи квартиры в 2025 году

Документы на столе. Фото: Freepik

Если вы решили продать квартиру, важно заранее подготовить все необходимые документы. Их отсутствие может задержать сделку или даже сделать ее невозможной.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие документы нужны для продажи жилья на вторичном рынке. Но перед началом процедуры продажи проверьте, нет ли юридических препятствий, и только после этого собирайте документы.

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Основные документы для заключения договоров о купле-продаже квартиры — это паспорт и идентификационный код.

Продавец должен предоставить:

оригинал и копию паспорта;

идентификационный код (если в паспорте старого образца его нет).

Если продавец — гражданин другой страны, тогда нужен нотариально заверенный перевод паспорта на украинский язык.

Документы, подтверждающие право собственности

В этот список входят:

договор купли-продажи;

свидетельство о праве собственности или наследство;

договор дарения, пожизненного содержания или обмена;

решение суда, подтверждающее право собственности.

Документ должен быть действующим и зарегистрированным в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Если право собственности было зарегистрировано до 2013 года, нужна справка из БТИ.

Технический паспорт на квартиру

В техническом паспорте указаны:

адрес объекта;

общая площадь и планировка;

информация о возможных перепланировках.

Технический паспорт можно получить в БТИ или в сертифицированных частных организациях.

Справка о зарегистрированных лицах

Эта справка подтверждает, что в квартире никто не прописан. Ее можно получить в ЦНАПе или у нотариуса. Желательно также предоставить документ об отсутствии задолженности за коммунальные услуги.

Выписка из Государственного реестра прав

Этот документ можно заказать онлайн. В выписке указаны:

владелец и совладельцы недвижимости;

дата и основание получения права собственности;

информация о возможных обременениях или ипотеках.

Отчет об оценке квартиры

Справку можно получить онлайн в Фонде госимущества. Если результат автоматической оценки не устраивает, можно обратиться к профессиональному оценщику.

Дополнительные документы в зависимости от ситуации

Если у квартиры несколько совладельцев, они должны предоставить:

копии паспортов и коды;

нотариальный отказ от преимущественного права на покупку, если продается доля.

Несовершеннолетние собственники.

Дополнительно потребуется:

свидетельство о рождении ребенка;

разрешение органа опеки и попечительства.

Детей, которые не являются собственниками, но зарегистрированы в квартире, нужно выписать.

Ограниченно дееспособные или недееспособные собственники

В таком случае понадобятся:

решение суда об ограничении дееспособности;

решение о назначении опекуна;

разрешение органа опеки.

Квартира, приобретенная в браке

Для продажи такой квартиры требуется нотариальное согласие супруга или супруги. Если пара разведена, предоставляется решение суда о разделе имущества.

Ипотечная квартира

Продажа такой квартиры возможна с согласия банка. Покупатель может сначала погасить ипотеку, а потом оформить сделку.

Приватизированная квартира

В этом случае все совладельцы должны дать согласие на продажу или письменный отказ от покупки доли. Если совладелец отсутствует, он может оформить доверенность.

Важные моменты

Квартиру не удастся продать, если:

она находится под арестом;

не приватизирована;

отсутствует важный совладелец без оформленной доверенности;

есть другие правовые ограничения.

Как сообщалось, для осуществления любых операций с недвижимостью владелец квартиры должен предоставить официальное подтверждение своего права собственности. Это является обязательным требованием при продаже, сдаче в аренду, оформлении перепланировки или других действиях с имуществом. Чтобы избежать юридических проблем, важно знать, какие документы в Украине удостоверяют право собственности на квартиру и как они выглядят.

Стоит помнить также, что согласно законодательству Украины, при заключении сделок купли-продажи недвижимости необходимо платить налоги. Это следует учитывать при финансовом планировании, поскольку налоговые обязательства могут существенно повлиять на общую сумму расходов.