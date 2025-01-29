От года застройки зависит цена - за какие квартиры хотят больше денег в 2025 году

Хрущевки в Киеве. Фото: Национальный промышленный портал

Рынок вторичного жилья в Киеве остается активным, а стоимость квартир зависит не только от района, площади и инфраструктуры, но и от года постройки дома. Сейчас наблюдается значительная разница в ценах в зависимости от периода возведения зданий.

Редакция Новини.LIVE проанализировала цены на однокомнатные квартиры в Киеве в зависимости от года застройки.

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По данным онлайн платформы недвижимости ЛУН, самые низкие средние цены наблюдаются в так называемых "хрущевках" (1956-1969 гг.) — около 40 тыс. долл. за однокомнатную квартиру. Панельные дома 1969-1991 годов застройки имеют чуть более высокую среднюю стоимость — 41 тыс. долл. Это объясняется тем, что такие квартиры часто имеют устаревшую планировку, низкую энергоэффективность и нуждаются в ремонте.

Следующей категорией идут специальные проекты, возведенные в 1991-2010 годах. Здесь средняя цена уже существенно выше — 65 тыс. долл. Это обусловлено лучшими планировками, большими площадями квартир, наличием более современных коммуникаций и лифтов.

Самым дорогим сегментом остаются новостройки (после 2010 года) — средняя цена однокомнатной квартиры здесь достигает 75 тыс. долл. Новые дома привлекают покупателей современным дизайном, качественными материалами и улучшенной инфраструктурой.

Почему старые квартиры дешевле

Физический износ домов. Старые здания могут иметь проблемы с коммуникациями, крышами и фасадами.

Старые здания могут иметь проблемы с коммуникациями, крышами и фасадами. Неудобная планировка. Маленькие кухни и узкие коридоры в "хрущевках" снижают их привлекательность.

Маленькие кухни и узкие коридоры в "хрущевках" снижают их привлекательность. Отсутствие паркинга и современных лифтов. В старых домах часто нет подземных паркингов и просторных подъездов.

Почему новостройки дороже

Современные материалы. Новые дома имеют лучшую тепло- и звукоизоляцию.

Новые дома имеют лучшую тепло- и звукоизоляцию. Развитая инфраструктура. Новостройки часто расположены в жилых комплексах с магазинами, парковками и зонами отдыха.

Новостройки часто расположены в жилых комплексах с магазинами, парковками и зонами отдыха. Гибкие планировки.Большие квартиры с открытыми пространствами и возможностью перепланировки.

Ожидается, что цены на жилье в Киеве могут оставаться стабильными, однако спрос на новостройки продолжит расти. В сегменте старого жилья возможно незначительное снижение стоимости из-за конкуренции с современными жилыми комплексами.

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