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Безпечна нерухомість — що необхідно перевіряти перед купівлею

23 січня 2025 20:08
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Що треба перевіряти українцям перед купівлею нерухомості – головні правила в 2025 році
Будинки в горах. Фото: Pexels
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Перевірка нерухомості перед купівлею є важливим етапом, щоб не потрапити в махінації шахраїв або будь-які інші ситуації, які в подальшому ускладнять життя майбутньому власнику через юридичні проблеми з документами. Найголовнішими є перевірка права власності на житло та виявлення обтяжень.

Редакція Новини.LIVE розповідає, на що ще потрібно звернуту увагу при оформленні угоди з купівлі об’єкту нерухомості.

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На що треба звернуту увагу насамперед

Для укладання безпечного договору про придбання нерухомості першим кроком повинен стати аналіз правовстановлюючих документів і довідок про відсутність заборгованостей. Як зазначає юристка компанії Prikhodko&Partners Ангеліна Овсянко, перевірка включає отримання виписки з Реєстру речових прав, аналіз документів продавця, техпаспорта, історії набуття прав та відсутності податкової заборгованості.

Щоб підтвердити право власності, необхідні такі документи:

  • нотаріально засвідчений договір купівлі-продажу;
  • договір дарування або довічного утримання;
  • свідоцтво про купівлю нерухомості з аукціонів та інших публічних торгів;
  • законність набуття права власності можна підтвердити договором про поділ майна або рішення суду.

Актуальні данні щодо власника і наявності обтяжень на об’єкт нерухомості містяться у виписці з Реєстру речових прав, яку можна отримати в ЦНАП. Також продавець повинен мати усі документи, які підтверджують право на продаж, а їхні оригінали мають співпадати з даним у реєстрі.

Не менш важливим є перевірка техпаспорту, який повинен відповідати реальному стану об’єкту нерухомості. За словами Овсянко, такий аналіз правдивості техпаспорту є дуже важливим, адже це може вплинути на вартість житла або його правовий статус.

Крім того треба дослідити історію прав набуття власності на об’єкт, адже там можуть бути неправомірні зміни, які вплинуть на права власності покупця.

І останнім етапом перед підписанням угоди, але не менш головним, є перевірка відсутності у продавця боргів перед податковими або іншими органами — тобто об’єкт має бути без заборгованості за оплату комунальних послуг та без застав.

Що можна перевірити без реєстрів

Після масштабної кібератаки 19 грудня минулого року, внаслідок чого були закриті всі державні реєстри України, не всі з них відновили свою роботу, зокрема Реєстр прав на нерухомість. Як підкреслює адвокат компанії "Наказ" Наталія Чацкіс, в такий ситуації покупець та продавець можуть лише укласти попередній договір, який домовляються вже про угоду в майбутньому. 

"Якщо ваша ціль зафіксувати, що ви як покупець готові купити якесь майно, або ви як продавець готові продати його і хочете втримати покупця, підписуйте попередній договір. Як тільки запрацює реєстр з прав на нерухомість, зможете укласти звичайний договір купівлі-продажу", — розповіла Чацкіс.

А ось адвокат з нерухомості Ігор Бузовський наголошує, що, незважаючи на непрацюючі реєстри, базова перевірка нерухомості можлива. За його словам, головне, що працюють судові реєстри, де можна за багатьма параметрами самостійно перевірити саму квартиру, її сьогоднішнього та попередніх власників.

"Крім того, нічого не заважає в очікуванні відкриття реєстрів зробити запит в БТІ на підтвердження права власності, зібрати довідки про відсутність заборгованості по комунальним, підготувати об’єкт до угоди, підготуватись до переїзду, отримати згоди подружжя на відчуження/придбання нерухомості, поспілкуватись із сусідами, а також зробити багато чого корисного", — каже адвокат.

Як повідомлялось, через війну ринок нерухомості в Україні переживає не найкращі часи. Незважаючи на те, що попит на нерухомість суттєво впав, ціни йдуть вгору.

Також ми писали про те, що останнім часом нерухомість подешевшала в тих регіонах, які найближче знаходяться до лінії фронту або часто потерпають від російських атак.

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