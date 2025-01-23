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Безопасная недвижимость — что необходимо проверять перед покупкой

23 января 2025 20:08
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Что нужно проверять украинцам перед покупкой недвижимости – главные правила в 2025 году
Дома в горах. Фото: Pexels
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Проверка недвижимости перед покупкой является важным этапом, чтобы не попасть в махинации мошенников или любые другие ситуации, которые в дальнейшем усложнят жизнь будущему владельцу из-за юридических проблем с документами. Самыми главными являются проверка права собственности на жилье и выявление обременений

Редакция Новини.LIVE рассказывает, на что еще нужно обратить внимание при оформлении сделки по покупке объекта недвижимости.

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На что надо обратить внимание в первую очередь

Для заключения безопасного договора о приобретении недвижимости первым шагом должен стать анализ правоустанавливающих документов и справок об отсутствии задолженностей. Как отмечает юрист компании Prikhodko&Partners Ангелина Овсянко, проверка включает получение выписки из Реестра вещных прав, анализ документов продавца, техпаспорта, истории приобретения прав и отсутствия налоговой задолженности.

Чтобы подтвердить право собственности, необходимы следующие документы:

  • нотариально заверенный договор купли-продажи;
  • договор дарения или пожизненного содержания;
  • свидетельство о покупке недвижимости с аукционов и других публичных торгов;
  • законность приобретения права собственности можно подтвердить договором о разделе имущества или решением суда.

Актуальные данные относительно собственника и наличия обременений на объект недвижимости содержатся в выписке из Реестра вещных прав, которую можно получить в ЦПАУ. Также продавец должен иметь все документы, подтверждающие право на продажу, а их оригиналы должны совпадать с данными в реестре.

Не менее важным является проверка техпаспорта, который должен соответствовать реальному состоянию объекта недвижимости. По словам Овсянко, такой анализ правдивости техпаспорта является очень важным, ведь это может повлиять на стоимость жилья или его правовой статус.

Кроме того, надо исследовать историю прав приобретения собственности на объект, ведь там могут быть неправомерные изменения, которые повлияют на права собственности покупателя.

И последним этапом перед подписанием соглашения, но не менее главным, является проверка отсутствия у продавца долгов перед налоговыми или другими органами — то есть объект должен быть без задолженности за оплату коммунальных услуг и без залогов.

Что можно проверить без реестров

После масштабной кибератаки 19 декабря прошлого года, вследствие чего были закрыты все государственные реестры Украины, не все из них возобновили свою работу, в частности Реестр прав на недвижимость. Как подчеркивает адвокат компании Наталья Чацкис, в такой ситуации покупатель и продавец могут лишь заключить предварительный договор, который договариваются уже о сделке в будущем.

"Если ваша цель зафиксировать, что вы как покупатель готовы купить какое-то имущество, или вы как продавец готовы продать его и хотите удержать покупателя, подписывайте предварительный договор. Как только заработает реестр по правам на недвижимость, сможете заключить обычный договор купли-продажи", — рассказала Чацкис.

А вот адвокат по недвижимости Игорь Бузовский подчеркивает, что, несмотря на неработающие реестры, базовая проверка недвижимости возможна. По его словам, главное, что работают судебные реестры, где можно по многим параметрам самостоятельно проверить саму квартиру, ее сегодняшнего и предыдущих владельцев.

"Кроме того, ничего не мешает в ожидании открытия реестров сделать запрос в БТИ на подтверждение права собственности, собрать справки об отсутствии задолженности по коммунальным, подготовить объект к сделке, подготовиться к переезду, получить согласия супругов на отчуждение/приобретение недвижимости, пообщаться с соседями, а также сделать много чего полезного", — говорит адвокат.

Как сообщалось, из-за войны рынок недвижимости в Украине переживает не лучшие времена. Несмотря на то, что спрос на недвижимость существенно упал, цены идут вверх.

Также мы писали о том, что в последнее время недвижимость подешевела в тех регионах, которые находятся ближе к линии фронта или часто страдают от российских атак.

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