Нерухомість в Україні — де найдешевше житло та які ціни на квартири

Квартири майже за копійки — в якому місті найдешевше житло
Найбільше у ціні нерухомість впала у тих регіонах, які найближче знаходяться до лінії фронту або часто потерпають від російських атак. За останні пів року ціни на житло там знизилися на 7-13%.
Сайт Новини.LIVE розповідає, в якому українському місті зараз найнижчі ціни на квартири.
Де в Україні найдешевша нерухомість
Містами, де найдешевші квартири в Україні, є:
- Херсон;
- Запоріжжя;
- Харків;
- Суми;
- Миколаїв.
Особливу увагу варто уділити Запоріжжю, оскільки за останні пів року житло там подешевшало на 13%, що зумовлено наближенням лінії фронту. На вторинному ринку ціна за 1 кв. м там становить від 480 до 510 доларів.
На первинному ринку ціни також знизилися на 10% за пів року. Вартість 1 кв. м становить від 610 до 640 доларів.
Найбільше у Запоріжжі подешевшали однокімнатні квартири. Зараз їх продають починаючи від 17 000 доларів, двокімнатні — від 23 900 доларів, а трикімнатні — від 34 500 доларів.
На 6% впала й вартість оренди. Зараз однокімнатні квартири здають від 5 000 грн, двокімнатні — від 7 000 грн, а трикімнатні — від 8 500 грн.
У коментарі РБК-Україна запорізький експерт із нерухомості Сергій Михайлов розповів, що ринок нерухомості у Запоріжжі просів на 50% і продовжує просідати у порівнянні з довоєнним періодом. За його словами, пропозицій щодо продажу й оренди дуже багато, але клієнтів на них немає.
Нагадаємо, власне житло залишається мрією для більшості українців, адже одразу сплатити повну його вартість може не кожен. У таких випадках вони мають можливість вибрати оренду нерухомості з правом викупу.
Також ми писали, що ціни на ринку нерухомості України продовжують активно зростати, особливо в Києві, де зафіксовано помітне подорожчання квартир у новобудовах. Цікаво, що збирати гроші на таке житло доведеться до 10 років.
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