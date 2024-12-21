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Квартири майже за копійки — в якому місті найдешевше житло

21 грудня 2024 13:26
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Нерухомість в Україні — де найдешевше житло та які ціни на квартири
Агент з нерухомості розмовляє з парою. Фото: Freepik
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Найбільше у ціні нерухомість впала у тих регіонах, які найближче знаходяться до лінії фронту або часто потерпають від російських атак. За останні пів року ціни на житло там знизилися на 7-13%.

Сайт Новини.LIVE розповідає, в якому українському місті зараз найнижчі ціни на квартири.

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Де в Україні найдешевша нерухомість

Містами, де найдешевші квартири в Україні, є:

  • Херсон;
  • Запоріжжя;
  • Харків;
  • Суми;
  • Миколаїв.

Особливу увагу варто уділити Запоріжжю, оскільки за останні пів року житло там подешевшало на 13%, що зумовлено наближенням лінії фронту. На вторинному ринку ціна за 1 кв. м там становить від 480 до 510 доларів.

Цены за 1 кв. м жилой площади в Запорожье на вторичном рынке
Ціни за 1 кв. м житлової площі в Запоріжжі на вторинному ринку. Фото: скриншот

На первинному ринку ціни також знизилися на 10% за пів року. Вартість 1 кв. м становить від 610 до 640 доларів.

Цены за 1 кв. м жилой площади в Запорожье на первичном рынке
Ціни за 1 кв. м житлової площі в Запоріжжі на первинному ринку. Фото: скриншот

Найбільше у Запоріжжі подешевшали однокімнатні квартири. Зараз їх продають починаючи від 17 000 доларів, двокімнатні — від 23 900 доларів, а трикімнатні — від 34 500 доларів.

Цены на квартиры в Запорожье
Ціни на квартири на вторинному ринку в Запоріжжі. Фото: скриншот

На 6% впала й вартість оренди. Зараз однокімнатні квартири здають від 5 000 грн, двокімнатні — від 7 000 грн, а трикімнатні — від 8 500 грн.

Цены на аренду квартир в Запорожье
Ціни на оренду квартири в Запоріжжі. Фото: скриншот

У коментарі РБК-Україна запорізький експерт із нерухомості Сергій Михайлов розповів, що ринок нерухомості у Запоріжжі просів на 50% і продовжує просідати у порівнянні з довоєнним періодом. За його словами, пропозицій щодо продажу й оренди дуже багато, але клієнтів на них немає.

Нагадаємо, власне житло залишається мрією для більшості українців, адже одразу сплатити повну його вартість може не кожен. У таких випадках вони мають можливість вибрати оренду нерухомості з правом викупу.

Також ми писали, що ціни на ринку нерухомості України продовжують активно зростати, особливо в Києві, де зафіксовано помітне подорожчання квартир у новобудовах. Цікаво, що збирати гроші на таке житло доведеться до 10 років.

квартири нерухомість Запоріжжя житло оренда ціни

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