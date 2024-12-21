Недвижимость в Украине — где самое дешевое жилье и какие цены на квартиры

Агент по недвижимости разговаривает с парой. Фото: Freepik

Больше всего в цене недвижимость упала в тех регионах, которые находятся ближе к линии фронта или часто страдают от российских атак. За последние полгода цены на жилье там снизились на 7-13%.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, в каком украинском городе сейчас самые низкие цены на квартиры.

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Городами, где самые дешевые квартиры в Украине, являются:

Херсон;

Запорожье;

Харьков;

Сумы;

Николаев.

Особое внимание следует уделить Запорожью, поскольку за последние полгода жилье там подешевело на 13%, что обусловлено приближением линии фронта. На вторичном рынке цена за 1 кв. м там составляет от 480 до 510 долларов.

Цены за 1 кв. м жилой площади в Запорожской области на вторичном рынке. Фото: скриншот

На первичном рынке цены также снизились на 10% за полгода. Стоимость 1 кв. м составляет от 610 до 640 долларов.

Цены за 1 кв. м жилой площади в Запорожской области на первичном рынке. Фото: скриншот

Больше всего в Запорожье подешевели однокомнатные квартиры. Сейчас их продают, начиная от 17 000 долларов, двухкомнатные — от 23 900 долларов, а трехкомнатные — от 34 500 долларов.

Цены на квартиры на вторичном рынке в Запорожской области. Фото: скриншот

На 6% упала и стоимость аренды. Сейчас однокомнатные квартиры сдают от 5 000 грн, двухкомнатные — от 7 000 грн, а трехкомнатные — от 8 500 грн.

Цены на аренду квартиры в Запорожской области. Фото: скриншот

В комментарии РБК-Украина запорожский эксперт по недвижимости Сергей Михайлов рассказал, что рынок недвижимости в Запорожье просел на 50% и продолжает проседать по сравнению с довоенным периодом. По его словам, предложений по продаже и аренде очень много, но клиентов на них нет.

Напомним, собственное жилье остается мечтой для большинства украинцев, ведь сразу уплатить полную его стоимость может не каждый. В таких случаях у них есть возможность выбрать аренду недвижимости с правом выкупа.

Также мы писали, что цены на рынке недвижимости Украины продолжают активно расти, особенно в Киеве, где зафиксировано заметное удорожание квартир в новостройках. Интересно, что копить деньги на такое жилье придется до 10 лет.