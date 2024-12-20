Орендована квартира може перейти у власність мешканців — коли це можливо

Люди підписують документи. Фото: Pexels

Для багатьох громадян України власне житло залишається мрією, адже можливість сплатити повну вартість за квартиру чи будинок має далеко не кожен. У таких випадках варто звернути увагу на оренду житла з правом викупу. Це варіант, який дозволяє поступово оплачувати вартість помешкання, проживаючи в ньому.

Про те, чи можна викупити орендоване житло в Україні та що для цього потрібно, пояснили на сайті Володимирської міської ради.

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Що таке оренда з правом викупу

Оренда житла з правом викупу — це довготривалий договір оренди, згідно з яким людина одразу користується житлом, поступово виплачує його вартість і врешті отримує у власність. Згідно з ч. 2 ст. 810-1 Цивільного кодексу України:

договір може бути укладений на строк до 30 років;

житло може передати лише юридична особа (орендодавець);

орендні платежі поступово покривають загальну суму вартості житла.

Оренда житла з правом викупу можлива лише за письмовим договором. Об’єктом оренди можуть бути квартира чи її частина, а також житловий будинок або його частина, придатні для постійного проживання. Наприкінці строку договору або за умови дострокової виплати орендар стає власником житла. Угода обов'язково повинна містити:

дані сторін;

строк дії договору;

характеристики житла;

умови дострокового розірвання;

розмір і порядок внесення платежів;

права, обов’язки та відповідальність сторін;

порядок повернення коштів у разі припинення договору.

У разі припинення договору орендар та інші мешканці мають звільнити житло без надання іншого приміщення. Розірвання договору можливе двома способами:

Добровільно: умови повернення коштів прописані у договорі. Через суд: за позовом однієї зі сторін у разі порушення умов договору.

Що потрібно зробити перед підписанням договору

Щоб уникнути шахрайства, орендар має право вимагати документи, що підтверджують право власності орендодавця. Також можна використати код ЄДРПОУ або назву підприємства для перевірки у Єдиному державному реєстрі та переглянути судові справи щодо орендодавця.

Оскільки договір потребує нотаріального посвідчення, нотаріус додатково перевірить дані через відповідні реєстри перед підписанням.

Раніше ми писали, що в Україні протягом найближчих років заплановано змінити підхід до управління багатоквартирними будинками. Планується зменшити вірогідність корупційних ризиків у цій сфері та забезпечити легший доступ до інформації про житлову нерухомість.

Також ми розповідали, що кожен власник має право розпоряджатися своєю нерухомістю. Проте для цього, необхідно підтвердити своє право на володіння майном. Тобто потрібно мати відповідні документи.