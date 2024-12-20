Арендованная квартира может перейти в собственность жильцов — когда это возможно

Люди подписывают документы. Фото: Pexels

Для многих граждан Украины собственное жилье остается мечтой, ведь возможность уплатить полную стоимость за квартиру или дом имеет далеко не каждый. В таких случаях следует обратить внимание на аренду жилья с правом выкупа. Это вариант, позволяющий постепенно оплачивать стоимость жилья, проживая в нем.

О том, можно ли купить арендованное жилье в Украине и что для этого нужно, пояснили на сайте Владимирского городского совета.

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Что такое аренда с правом выкупа

Аренда жилья с правом выкупа — это долговременный договор аренды, согласно которому человек сразу пользуется жильем, постепенно выплачивает его стоимость и получает в собственность. Согласно ч. 2 ст. 810-1 Гражданского кодекса Украины:

договор может быть заключен сроком до 30 лет;

жилье может передать только юридическое лицо (арендодатель);

арендные платежи постепенно покрывают общую сумму стоимости жилья.

Аренда жилья с правом выкупа возможна только по письменному договору. Объектом аренды может быть квартира или ее часть, а также жилой дом или его часть, пригодные для постоянного проживания. В конце срока договора или при условии досрочной выплаты арендатор становится собственником жилья. Соглашение обязательно должно содержать:

данные сторон;

срок действия договора;

характеристики жилья;

условия досрочного расторжения;

размер и порядок внесения платежей;

права, обязанности и ответственность сторон;

порядок возврата средств при прекращении договора.

В случае прекращения договора, арендатор и другие жильцы должны освободить жилье без предоставления другого помещения. Расторжение договора возможно двумя способами:

Добровольно: условия возврата денежных средств прописаны в договоре. Через суд: по иску одной из сторон в случае нарушения условий договора.

Что нужно сделать перед подписанием договора

Чтобы избежать мошенничества, арендатор имеет право требовать документы, подтверждающие право собственности арендодателя. Также можно использовать код ЕГРПОУ или название предприятия для проверки в Едином государственном реестре и пересмотреть судебные дела по арендодателю.

Поскольку договор нуждается в нотариальном удостоверении, нотариус дополнительно проверит данные через соответствующие реестры перед подписанием.

Ранее мы писали, что в Украине в ближайшие годы запланировано изменить подход к управлению многоквартирными домами. Планируется снизить вероятность коррупционных рисков в этой сфере и обеспечить более легкий доступ к информации о жилой недвижимости.

Также мы рассказывали, что каждый владелец имеет право распоряжаться своей недвижимостью. Однако для этого необходимо подтвердить свое право на владение имуществом. То есть, нужно иметь соответствующие документы.