Викуп орендованої квартири — як працюватиме новий механізм для українців

Сім'я отримує ключі від квартири. Фото: УНІАН

Кожен з нас мріє про власну квартиру або будинок, однак можливість придбати собі житло мають далеко не всі українці. Оренда — це єдиний варіант для більшості громадян почати власне життя без батьків чи інших родичів. Проте невдовзі це може змінитись.

Про те, як українці зможуть стати власниками орендованого житла, пояснила пресслужба "Укрфінжитла".

Читайте також:

Як українці зможуть викупити орендоване житло

Українська фінансова житлова компанія разом із партнерами розглянула перспективи впровадження моделі Rent-to-Own в Україні, яка дозволяє орендарям поступово викуповувати житло. Цю модель було представлено на зустрічі, що відбулася наприкінці листопада 2024 року, за участю представників:

Світового банку (WB);

юридичної фірми Integrites;

Міжнародної фінансової корпорації (IFC);

компанії Miyamoto International Ukraine.

Ідея полягає в тому, що орендар сплачуватиме щомісячні платежі, одна частина яких йтиме на оренду, а інша — на викуп житла. У період оренди житло залишатиметься у власності господаря або компанії, що надає послугу.

Для кого буде корисна програма викупу орендованого житла

Після виконання всіх умов оселя перейде в повну власність орендаря. Як повідомили в "Укрфінжитлі", ця модель може стати шансом для тих, хто не має достатньо коштів для початкового внеску на іпотеку, але потребує власного житла.

Голова правління "Укрфінжитла" Євген Мецгер зазначив, що внутрішньо переміщені особи зможуть скористатися цією програмою на вигідних умовах зі зниженими ставками. На етапі викупу модель буде інтегрована з іпотечною програмою "єОселя". Проте для запуску Rent-to-Own в Україні необхідно:

розробити законодавчу базу;

забезпечити гарантії для власників житла та забудовників;

залучити фінансову підтримку від держави та міжнародних партнерів.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що найближчими роками в Україні планується змінити підхід до управління багатоквартирними будинками. Новий експериментальний проєкт має на меті знизити рівень корупції в цій сфері та полегшити доступ до інформації про таке житло.

Також ми розповідали, що українці мають право самостійно розпоряджатися своєю нерухомістю. Для цього потрібно мати документи, які підтверджують право власності на квартиру або будинок. Без них продати або здати в оренду нерухомість буде неможливо.