Выкуп арендованной квартиры — как будет работать новый механизм для украинцев

Семья получает ключи от квартиры. Фото: УНИАН

Каждый из нас мечтает о собственной квартире или доме, однако возможность приобрести себе жилье имеют далеко не все украинцы. Аренда — это единственный вариант для большинства граждан начать собственную жизнь без родителей или других родственников. Однако вскоре это может измениться.

О том, как украинцы смогут стать собственниками арендованного жилья, пояснила пресс-служба "Укрфинжилья".

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Как украинцы смогут выкупить съемное жилье

Украинская финансовая жилищная компания вместе с партнерами рассмотрела перспективы внедрения модели Rent-to-Own в Украине, позволяющей арендаторам постепенно выкупать жилье. Эта модель была представлена на встрече, состоявшейся в конце ноября 2024 года, с участием представителей:

Всемирного банка (WB);

юридической фирмы Integrites;

Международной финансовой корпорации (IFC);

компании Miyamoto International Ukraine.

Идея состоит в том, что арендатор будет платить ежемесячные платежи, одна часть которых будет уходить на аренду, а другая — на выкуп жилья. В период аренды жилье будет оставаться в собственности хозяина или предоставляющей услугу компании.

Для кого будет полезна программа выкупа арендованного жилья

После выполнения всех условий дом перейдет в полную собственность арендатора. Как сообщили в "Укрфинжилье", эта модель может стать шансом для тех, кто не имеет достаточно средств для первоначального взноса на ипотеку, но нуждается в собственном жилье.

Председатель правления "Укрфинжилла" Евгений Мецгер отметил, что внутренне перемещенные лица смогут воспользоваться этой программой на выгодных условиях с пониженными ставками. На этапе выкупа модель будет интегрирована с ипотечной программой "єОселя". Однако для запуска Rent-to-Own в Украине необходимо:

разработать законодательную базу;

обеспечить гарантии для владельцев жилья и застройщиков;

привлечь финансовую поддержку от государства и международных партнеров.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что в ближайшие годы в Украине планируется изменить подход к управлению многоквартирными домами. Целью нового экспериментального проекта является снизить уровень коррупции в этой сфере и облегчить доступ к информации о таком жилье.

Также мы рассказывали, что украинцы вправе самостоятельно распоряжаться своей недвижимостью. Для этого нужно иметь документы, подтверждающие право собственности на квартиру или дом. Без них продать или сдать в аренду недвижимость будет невозможно.