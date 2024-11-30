Соціальне житло для українців — хто першим отримає ключі від нових квартир

Будівництво дому. Фото: Pexels

В Україні розпочинають масштабний проєкт з оновлення житлового фонду, що стане рятівним колом для тих, хто втратив домівку через війну, та тих, хто потребує підтримки. Загалом планують збудувати до 8 тисяч додаткових квартир.

Про це розповів голова Державного агентства з відновлення Сергій Сухомлин у коментарі сайту "LIGA.net".

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Що таке соціальне житло

Він зазначив, що для створення умов повернення українців з-за кордону та підтримки громадян, які залишаються в країні, потрібно звести приблизно мільйон нових квартир. Наразі у комунальній власності фактично відсутнє житло. Тому держава прагне це змінити, заснувавши фонд соціального житла, який допоможе зберегти українців в країні

На початковому етапі заплановано будівництво близько 8000 квартир. Для цього необхідно залучити 400 мільйонів євро, які планують отримати у вигляді грантів та кредитів від міжнародних партнерів.

Нові будівлі будуть енергоефективними, висотою 5-10 поверхів, а квартири матимуть від однієї до трьох кімнат. Надалі проєкт планують масштабувати до будівництва 1 мільйона соціальних квартир.

"Ці квартири будуть новими, повністю готовими до проживання. Це житло стане власністю громад, які здаватимуть його в оренду за цінами, нижчими за ринкові", — запевнив голова Держвідновлення.

Хто зможе проживати в такому житлі

За словами Сухомлина, проєкт вже зацікавив міжнародні організації, що готові надати фінансову підтримку. Це стане першим кроком до відновлення житлової інфраструктури України та допомоги тим, хто цього найбільше потребує.

Соціальне житло стане важливим ресурсом для внутрішньо переміщених осіб, а також сприятиме утриманню українців у країні, адже багато хто виїжджає через нестачу доступного житла. За попередніми оцінками, вартість оренди таких квартир може становити близько 3 000 гривень на місяць.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що в Україні нерухомість може належати кільком особам, і кожен співвласник має право проживати там. Для управління майном, наприклад, здачі в оренду, потрібна згода всіх співвласників.

Також ми розповідали, що тепер реєстрація права власності на житло після завершення будівництва здійснюється автоматично через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Більше не потрібно звертатись до реєстратора чи нотаріуса.