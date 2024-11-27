Управління житлом стане прозорішим — що зміниться для мешканців багатоповерхівок

Багатоквартирні будинки. Фото: Pexels

В найближчі кілька років в Україні планують реформувати підхід до управління багатоквартирними будинками. Експериментальний проєкт покликаний зменшити корупцію в цій сфері та спростити доступ до даних про таке житло.

Про те, що зміниться для українців, пояснили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

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Нова система управління багатоквартирними будинками (СУББ) покликана зменшити присутність "людського фактора" у більшості процесів. Зокрема, в управлінні багатоквартирним будинком, зборах співвласників та оприлюдненні протоколів зборів. Цифровізація цих процесів:

допоможе мінімізувати корупцію у сфері управління багатоквартирними будинками;

стане важливою частиною реформи житлової політики України.

"Під час впровадження СУББ має забезпечити взаємодію з Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва", — зазначають у міністерстві.

Що зміниться в управлінні багатоквартирними будинками

Згідно з постановою Кабміну, яку було ухвалено на засіданні 26 листопада, нова система передбачає:

створення єдиного цифровізованого підходу до управління багатоповерхівками;

розширення доступу до інформації про технічний стан майна співвласників багатоквартирних будинків;

використання механізмів для пошуку даних, які матимуть значення для ухвалення рішень у житловій політиці — як усередині окремої громади, і на вседержавному рівні.

Перед запуском системи управління планують визначити процедуру та вимоги щодо її наповнення, ведення та функціональних можливостей. А також слід визначитися з повноваженнями та можливостями власників, адміністратора та технічного адміністратора.

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