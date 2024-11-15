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Нові вимоги до землевідведення — що чекати у 2025 році

15 листопада 2024 14:16
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Реформа землевідведення — які зміни запровадять у 2025 році
Люди вивчають план. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

З 1 січня 2025 року громади, які не мають плану просторового розвитку, не зможуть здійснювати розподіл земельних ділянок. Також місцеві жителі не матимуть можливості змінювати цільове призначення своїх земельних ділянок, а бізнес — розширюватися.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олени Шуляк.

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З настанням 2025 року всі українські територіальні громади мають долучитись до розробки планів просторового розвитку, але наразі лише кілька десятків громад приступили до цього процесу. Для підтримки громад у цьому процесі пропонуються два інструменти: 

  • містобудівний кадастр державного рівня;
  • програми комплексного відновлення (ПКВ).

Плани просторового розвитку матимуть важливе значення.  Вони мають бути містобудівною і землевпорядною документацією, визначаючи правила забудови, цільове призначення земель, обмеження забудови, що сприятиме розвитку та боротьбі з незаконними будівництвами та рейдерством.

"Плани просторового розвитку означають створення якісної містобудівної документації. А це фактичний "стоп" різним видам рейдерства, появі незаконних довгобудів, самобудів та різного шахрайства у сфері містобудування. До того ж якісна містобудівна документація зрештою означатиме збільшення надходжень до місцевих бюджетів", — зазначає Шуляк.

На її думку, кожна громада має мати свої правила: що можна будувати на певній території, а що заборонено, які обмеження щодо забудови встановлені. Це може бути — гранично допустима висотність забудови, мінімальні відстані між певними об'єктами тощо.

Розробка відповідних планів може бути корисна бізнесу. Адже через війну багато підприємців змінили місце перебування. Проте близько 20% повністю або частково повернулися, диверсифікувавши виробництво. Завдяки комплексним планам, громадяни зможуть отримати дозвільні документи за спрощеною процедурою та скоротити час на запуск бізнесу.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що деяким українцям потрібно сплатити податок за понаднормову площу. Однак якщо об'єкт знаходиться в окупації або на території активних бойових дій, платити за нього не потрібно.

Також ми розповідали, що відкриття ринку землі для юридичних осіб вплинув на ціну гектара. Відзначається зростання вартості на товарні землі.

земля закон будівництво бізнес документи

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