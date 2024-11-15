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Новые требования к землеотводу — что ждать в 2025 году

15 ноября 2024 14:16
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Реформа землеотвода — какие изменения будут введены в 2025 году
Люди изучают план Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

С 1 января 2025 года общины, не имеющие плана пространственного развития, не смогут осуществлять распределение земельных участков. Также у местных жителей нет возможности изменять целевое назначение своих земельных участков, а бизнес — расширяться.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины со ссылкой на комментарий председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк.

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С наступлением 2025 года все украинские территориальные общины должны присоединиться к разработке планов пространственного развития, но только несколько десятков общин приступили к этому процессу. Для поддержки общин в этом процессе предлагаются два инструмента:

  • градостроительный кадастр государственного уровня;
  • программы комплексного обновления (ПКВ).

Планы пространственного развития будут иметь важное значение. Они должны быть градостроительной и землеустроительной документацией, определяя правила застройки, целевое назначение земель, ограничение застройки, что будет способствовать развитию и борьбе с незаконными стройками и рейдерством.

"Планы пространственного развития означают создание качественной градостроительной документации. А это фактический "стоп" разным видам рейдерства, появлению незаконных долгостроев, самостроев и разного мошенничества в сфере градостроительства. К тому же качественная градостроительная документация в конечном итоге будет означать увеличение поступлений в местные бюджеты", — отмечает Шуляк. .

По ее мнению, каждое общество должно иметь свои правила: что можно строить на определенной территории, а что запрещено, какие ограничения по застройке установлены. Это может быть предельно допустимая высотность застройки, минимальные расстояния между определенными объектами и т.д.

Разработка соответствующих планов может быть полезна бизнесу. Ведь из-за войны многие предприниматели сменили местонахождение. Однако около 20% полностью или частично вернулись, диверсифицировав производство. Благодаря комплексным планам граждане смогут получить разрешительные документы по упрощенной процедуре и сократить время на запуск бизнеса.

Что еще стоит знать

Раньше мы писали, что некоторым украинцам нужно уплатить налог за сверхурочную площадь. Однако, если объект находится в оккупации или на территории активных боевых действий, платить за него не нужно.

Также мы рассказывали, что открытие рынка земли для юридических лиц повлияло на цену гектара. Отмечается рост стоимости товарных земель.

земля закон строительство бизнес документы

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