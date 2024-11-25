Земля під Києвом – скільки коштують ділянки під забудову в Київській області

Земля під забудову в Україні. Фото: Pexels

Деякі українці обирають варіант купівлі земельної ділянки для будівництва приватного будинку. Ринок активно розвивається, про що свідчить кількість оголошень в Інтернеті. Людям пропонують землю як під індивідуальне зведення приміщення, так і в цілях інвестування.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують ділянки під забудову під Києвом.

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Ціни варіюються залежно від територіальної близькості до столиці: чим дальше розташований Київ, тим дешевша земля. Оптимальний варіант для багатьох споживачів, який водночас формує максимальну вартість ділянки — це від 5 до 10 кілометрів. Звісно, беруть до уваги неочевидні фактори, як от часові витрати на дорогу в місто.

Віддаленість від столичної інфраструктури скорочує попит на землю під забудову приватного будинку. Не менш важливим є статус населеного пункту: в котеджних містечках ділянки дорожчі, ніж у звичайних селах. А наявність комунальних комунікацій може підняти ціну ще вище.

Наприклад, у Козині (Конча-Заспа) продають дві ділянки під будівництво загальною площею 2 га. Землю можна поділити на невеликі території під котеджну забудову. Присутні побутові комунікації, поруч — розвинена інфраструктура (школа, дитячий садок, ринок, фітнес-клуб, ресторани, АЗС). Вартість — 3 млн доларів за об'єкт (15 000 доларів за сотку).

Оголошення про продаж землі в Козині. Фото: скриншот

Звісно, це пропозиція для обмеженого кола клієнтів. Звичайні українці можуть придбати земельну ділянку під житлову забудову в селі Крюківщина Бучанського району. Територія площею 5 соток із асфальтованим під’їздом, електрикою, але без під’єднаного газопостачання коштує 27 500 доларів (5 500 доларів за сотку).

Оголошення про продаж землі в селі Крюківщина. Фото: скриншот

Один із найдешевших варіантів — земля площею орієнтовно 0,25 га прямокутної форми в селі Чорногородка (Київська область, Фастівський (Макарівський) район). До Києва — 50 км. В населеному пункті є магазини та інфраструктура на відстані 1 км. Присутнє світло і газ. На території стоїть стара хатина під зніс, в якій давно ніхто не живе. Вартість — 267 доларів (11 доларів за сотку).

Оголошення про продаж землі в селі Чорногородка. Фото: скриншот

Як видно, можна підібрати пропозиції під власний бюджет. Але не варто розраховувати на хороший варіант, дешевший 500 доларів за сотку. Земля в міста, зокрема Обухові, Ірпені, Бучі та Білій Церкві, коштує набагато дорожче, ніж у сільській місцевості (від 1 500-2 000 доларів за сотку).

Нагадаємо, за результатами жовтневих аукціонів з оренди державних сільськогосподарських земель українці погодилися сплачувати в середньому 720 доларів за користування ділянками (за гектар на рік). Це більше, ніж середня оренда за сільськогосподарські землі.

Також ми писали, що після відкриття ринку земель для юридичних осіб середньозважена ціна сільськогосподарських земель в Україні виросла. Вартість наблизилися до 47 000 грн за гектар.