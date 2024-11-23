Скільки коштує гектар землі в Україні та як купити земельну ділянку у 2024 році

Скільки коштує земля в Україні. Графіка: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Ринок землі сільськогосподарського призначення в Україні було відкрито 1 липня 2021 року. Він продовжує функціонувати навіть в умовах війни. При цьому з січня 2024 року до участі у ньому було допущено також юридичних осіб.

Новини.LIVE розповідають скільки коштує гектар землі в Україні хто може купити земельну ділянку у 2024 році та як це зробити.

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Що відбувається на ринку землі в Україні

За даними сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній Opendatabot, з моменту відкриття ринку землі в Україні було продано понад 567,3 тисячі гектарів сільськогосподарських угідь. За три роки українці уклали 253,4 тис. угод купівлі-продажу земельних ділянок за середньою ціною 41 тис. грн за гектар. Найбільший обсяг продажів припав на минулий рік, коли було реалізовано 179,9 тис. га.

Найбільш популярними регіонами стали Полтавська область, де продано 60 360 гектарів за середньою ціною 42,75 тисячі грн за гектар, а також Дніпропетровська (58 869 гектарів) та Харківська (54 458 гектарів) області.

За 2024 рік українці придбали 17 036,6 гектара землі на Полтавщині, в середньому, сплативши по 52,59 тисячі грн за 1 гектар. У цей же період на Дніпропетровщині було продано 12 952,7 гектара землі за середньою ціною 34 тисячі грн за гектар. Водночас у трійку лідерів замість Харківської увійшла Кіровоградська область, де було реалізовано 9 375 гектар по 38 тисяч грн за гектар. Харківська область поступилася позиціями через те що опинилась у прифронтовій зоні.

Як зазначається, наразі лише чверть земельних ділянок змінюють власника через купівлю-продаж. Більшість передач прав власності, близько 65%, пов'язані з отриманням землі у спадок.

При цьому, до вторгнення Росії в Україні щотижня продавалося близько 10 тисяч гектарів, проте зараз продажі скоротилися вчетверо і становлять 2,5 тисячі гектарів на тиждень.

Станом на кінець жовтня загальна кількість проданої землі досягла 289 тисяч гектарів, що становить менше ніж 1% від загальної площі сільськогосподарських угідь у країні, яка налічує 42,4 мільйона гектарів.

З січня 2024 року ринок землі став доступним для юридичних осіб, які тепер можуть офіційно купувати до 10 тисяч гектарів. Однак, попри очікування, компанії почали продавати раніше придбані ділянки замість купівлі нових. Наразі Державний земельний кадастр відстежує 281 українську компанію, яка володіє більш ніж 100 гектарами землі кожна.

Найбільша площа землі в Україні належить до агрофірми "Світанок", якій належить понад 5 тисяч гектарів. На другому місці знаходиться "Дружківське рудоуправління" із площею 3,3 тисячі гектарів, а замикає трійку "Землетрейд", що володіє 3,1 тисячі гектарів.

Як купувати землю під час війни

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" дозволяє продаж землі сільськогосподарського призначення в умовах воєнного стану, але з низкою особливостей.

Так, продаж земель здійснюється виключно через електронні торги. До участі допускаються лише громадяни України, які досягли 18 років та мають постійне місце проживання в країні. Для участі у торгах покупець зобов'язаний внести гарантійний внесок у розмірі 10% від стартової ціни земельної ділянки на рахунок оператора торгів. У разі перемоги покупець зобов'язаний сплатити повну вартість ділянки протягом 30 календарних днів із дати проведення торгів.

Також слід зазначити, що мінімальна ціна купівлі сільськогосподарських земель не може бути нижчою за їх нормативну грошову оцінку, а пріоритетне право на придбання ділянки надається орендарям. Оплата за землю при покупці здійснюється виключно у безготівковій формі.

В умовах воєнного стану також встановлено додаткові обмеження на продаж сільськогосподарських земель: забороняється продаж ділянок, розташованих на тимчасово захоплених або окупованих територіях, а також на територіях, де ведуться активні бойові дії.

Які документи потрібні для оформлення купівлі-продажу земельної ділянки

Для успішної купівлі-продажу земельної ділянки потрібна наявність документів, що підтверджують право власності на землю. До таких документів належать:

державний акт на право власності,

свідоцтво про право власності на нерухомість чи інші відповідні документи;

витяг з Державного земельного кадастру,

витяг з Державного реєстру прав, а також витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку ділянки,

паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків,

звіт про експертну грошову оцінку ділянки.

Також необхідно перевірити наявність кадастрового номера ділянки. Якщо його немає, його необхідно оформити до продажу.

Як обрати земельну ділянку для купівлі

Інвестиції в землю мають безліч переваг. Земельна ділянка завжди залишається в активі: її можна використовувати у будь-який час або продати з прибутком, підвищивши її вартість.

Однак, при покупці землі варто враховувати та можливі ризики. По-перше, не кожна ділянка є високоліквідною, і вкладені кошти можуть не окупитися швидко – все залежить від привабливості ділянки та ринкової ситуації.

Крім того, можуть виникнути несподівані юридичні складнощі: право власності можуть оскаржити у суді, якщо початковий процес виділення землі був із порушеннями; власник може значитися у реєстрі боржників, що обмежує продаж нерухомості. Також можливі обмеження використання ділянки. Експерти рекомендують ретельно перевірити юридичну чистоту ділянки, оцінити вартість підведення комунікацій (за їх відсутності) та замовити геодезичну експертизу.

"При купівлі потрібно з’ясувати всю історію: як виділяли ділянку, дослідити місцевість — хоча б у 5-7 кілометровій зоні. У сусідньому селі, наприклад, можуть планувати відкрити свинячу ферму — буде тхнути так що і будувати там не захочеться. Або десь побудували завод з виробництва пластикових вікон. І новому власнику забезпечений безперервний трафік і постійний шум", — зазначив експерт з нерухомості Ярослав Цуканов.

За його словами, земля вважається високоліквідною, якщо вона має три важливі характеристики: доступ до дороги, електропостачання та мальовничий пейзаж. За наявності цих умов купівля землі буде перспективною практично у будь-якому напрямку. Найбільш вигідними вважаються ділянки, до яких можна дістатися Києва за годину.

Ціна за гектар землі в Україні

Скільки коштує 1 гектар землі в Україні. Інфографіка: Новини.LIVE

Середні ціни за 1 гектар землі в Україні станом на 14 листопада за даними Opendatabot:

Київська область — 113 600 грн.

Івано-Франківська область — 97 012 грн.

Львівська область — 95 895 грн.

Чернівецька область — 90 512 грн.

Полтавська область — 80 416 грн.

Закарпатська область — 64 224 грн.

Вінницька область — 58 093 грн.

Волинська область — 56 892 грн.

Тернопільська область — 55 715 грн.

Рівненська область — 54 195 грн.

Хмельницька область — 51 074 грн.

Кіровоградська область — 48 240 грн.

Черкаська область — 47 026 грн.

Херсонська область — 40 624 грн.

Харківська область — 39 900 грн.

Житомирська область — 38 695 грн.

Донецька область — 38 666 грн.

Дніпропетровська область — 37 209 грн.

Одеська область — 35 046 грн.

Чернігівська область — 34 722 грн.

Запорізька область — 34 300 грн.

Сумська область — 32 043 грн.

Миколаївська область — 30 647 грн.

Нагадаємо, в Україні суттєво зросли ціни на сільськогосподарську землю. За даними аналітиків, середньозважена ціна сільськогосподарських земель в Україні зросла на 11,6% у першому кварталі 2024 року.

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