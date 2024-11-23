Сколько стоит гектар земли в Украине и как купить земельный участок в 2024 году

Трактор возделывает землю. Фото: ey.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Рынок земли сельскохозяйственного назначения в Украине был открыт 1 июля 2021 года. Он продолжает работать даже в условиях войны. При этом с января 2024 года к участию в нем были допущены также юридические лица.

Новини.LIVE рассказывают сколько стоит гектар земли в Украине, кто может купить земельный участок в 2024 году и как это сделать.

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Что происходит на рынке земли в Украине

По данным сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний Opendatabot, с момента открытия рынка земли в Украине было продано более 567,3 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий. За три года украинцы заключили 253,4 тысячи сделок купли-продажи земельных участков по средней цене 41 тысяча грн за гектар. Наибольший объем продаж пришелся на прошлый год, когда было реализовано 179,9 тысячи гектар.

Наиболее популярными регионами стали Полтавская область, где продано 60 360 гектаров по средней цене 42,75 тысячи гривен за гектар, а также Днепропетровская (58 869 гектаров) и Харьковская (54 458 гектаров) области.

За 2024 год украинцы приобрели 17 036,6 гектара земли в Полтавской области, в среднем заплатив по 52,59 тысячи грн за 1 гектар. В этот же период в Днепропетровской области было продано 12 952,7 гектара земли по средней цене 34 тысячи грн за гектар. В тройку лидеров вместо Харьковской вошла Кировоградская область, где было реализовано 9 375 гектар по 38 тысяч грн за гектар. Харьковская область уступила позиции из-за того, что оказалась в прифронтовой зоне.

Как отмечается, только четверть земельных участков меняют собственника из-за купли-продажи. Большинство передач прав собственности, около 65%, связаны с получением земли по наследству.

При этом до вторжения России в Украине еженедельно продавалось около 10 тысяч гектаров, однако сейчас продажи сократились вчетверо и составляют 2,5 тысячи гектаров в неделю.

По состоянию на конец октября общее количество проданной земли достигло 289 тысяч гектаров, что составляет менее 1% общей площади сельскохозяйственных угодий в стране, насчитывающей 42,4 миллиона гектаров.

С января 2024 года рынок земли стал доступным для юридических лиц, которые теперь могут официально покупать до 10 тысяч гектаров. Однако несмотря на ожидания, компании начали продавать ранее приобретенные участки вместо покупки новых. В настоящее время Государственный земельный кадастр отслеживает 281 украинскую компанию, которая владеет более 100 гектарами земли каждая.

Самая большая площадь земли в Украине относится к агрофирме "Свитанок", которой принадлежит более 5 тысяч гектаров. На втором месте находится "Дружковское рудоуправление" с площадью 3,3 тысячи гектаров, а замыкает тройку "Землетрейд", владеющую 3,1 тысячи гектаров.

Как покупать землю во время войны

Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обращении земель сельскохозяйственного назначения" разрешает продажу земли сельскохозяйственного назначения в условиях военного положения, но с рядом особенностей.

Так, продажа земель осуществляется исключительно через электронные торги. К участию допускаются только граждане Украины, достигшие 18 лет и постоянно проживающие в стране. Для участия в торгах покупатель обязан внести гарантийный взнос в размере 10% от начальной цены земельного участка на счет оператора торгов. В случае победы покупатель обязан уплатить полную стоимость участка в течение 30 календарных дней со дня проведения торгов.

Также следует отметить, что минимальная цена покупки сельскохозяйственных земель не может быть ниже их нормативной денежной оценки, а приоритетное право на приобретение участка предоставляется арендаторам. Оплата за землю при покупке производится исключительно в безналичной форме.

В условиях военного положения установлены дополнительные ограничения на продажу сельскохозяйственных земель: запрещается продажа участков, расположенных на временно захваченных или оккупированных территориях, а также на территориях, где ведутся активные боевые действия.

Какие документы нужны для оформления купли-продажи земельного участка

Для успешной купли-продажи земельного участка требуется наличие документов, подтверждающих право собственности на землю. К таким документам относятся:

государственный акт на право собственности,

свидетельство о праве собственности на недвижимость или другие соответствующие документы;

выписка из Государственного земельного кадастра,

выписка из Государственного реестра прав, а также выписка из технической документации о нормативной денежной оценке участка,

паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика,

отчет об экспертной денежной оценке участка.

Также нужно проверить наличие кадастрового номера участка. Если его нет, его нужно оформить до реализации.

Как выбрать земельный участок для покупки

Инвестиции в землю имеют множество преимуществ. Земельный участок всегда остается в активе: его можно использовать в любое время или продать с прибылью, повысив его стоимость.

Однако при покупке земли следует учитывать и возможные риски. Во-первых, не каждый участок высоколиквидный, и вложенные средства могут не окупиться быстро — все зависит от привлекательности участка и рыночной ситуации.

Кроме того, могут возникнуть неожиданные юридические сложности: право собственности могут обжаловать в суде, если начальный процесс выделения земли был нарушен; собственник может числиться в реестре должников, который ограничивает продажу недвижимости. Также возможны ограничения на использование участка. Эксперты рекомендуют тщательно проверить юридическую чистоту участка, оценить стоимость подведения коммуникаций (при их отсутствии) и заказать геодезическую экспертизу.

"При покупке нужно выяснить всю историю: как выделяли участок, исследовать местность — хотя бы в 5-7 километровой зоне. В соседнем селе, например, могут планировать открыть свиную ферму — будет пахнуть так что и строить там не захочется. Или где-нибудь построили завод по производству пластиковых окон. И новому владельцу обеспечен непрерывный трафик и постоянный шум", — отметил эксперт по недвижимости Ярослав Цуканов.

По его словам, земля считается высоколиквидной, если она имеет три важные характеристики: доступ к дороге, электроснабжение и живописный пейзаж. При наличии этих условий покупка земли будет перспективна практически в любом направлении. Наиболее выгодными считаются участки, до которых можно добраться до Киева за час.

Цена за гектар земли в Украине

Сколько стоит 1 гектар земли в Украине: Новини.LIVE

Средние цены на 1 гектар земли в Украине по состоянию на 14 ноября по данным Opendatabot:

Киевская область — 113 600 грн.

Ивано-Франковская область — 97 012 грн.

Львовская область — 95 895 грн.

Черновицкая область — 90 512 грн.

Полтавская область — 80 416 грн.

Закарпатская область — 64 224 грн.

Винницкая область — 58 093 грн.

Волынская область — 56 892 грн.

Тернопольская область — 55 715 грн.

Ровенская область — 54 195 грн.

Хмельницкая область — 51 074 грн.

Кировоградская область — 48 240 грн.

Черкасская область — 47 026 грн.

Херсонская область — 40 624 грн.

Харьковская область — 39 900 грн.

Житомирская область — 38 695 грн.

Донецкая область — 38 666 грн.

Днепропетровская область — 37 209 грн.

Одесская область — 35 046 грн.

Черниговская область — 34 722 грн.

Запорожская область — 34 300 грн.

Сумская область — 32 043 грн.

Николаевская область — 30 647 грн.

Напомним, в Украине существенно выросли цены на сельскохозяйственную землю. По данным аналитиков, средневзвешенная цена сельскохозяйственных земель в Украине выросла на 11,6% в первом квартале 2024 года.

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