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Сколько стоят участки под застройку возле Киева — цены за сотку

25 ноября 2024 13:51
Елизавета Супивская - редактор
Земля под Киевом – сколько стоят участки под застройку в Киевской области
Земля под строительство в Украине. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Некоторые украинцы выбирают вариант покупки земельного участка для постройки частного дома. Рынок активно развивается, о чем свидетельствует количество объявлений в Интернете. Людям предлагают землю как под индивидуальное строительство помещения, так и в целях инвестирования.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят участки под застройку под Киевом.

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Цены варьируются в зависимости от территориальной близости к столице: чем дальше находится Киев, тем дешевле земля. Оптимальный вариант для многих потребителей, который одновременно формирует максимальную стоимость участка — это от 5 до 10 километров. Конечно, принимают во внимание неочевидные факторы, такие как расходы времени на дорогу в город.

Удаленность от столичной инфраструктуры сокращает спрос на землю под застройку частного дома. Не менее важен статус населенного пункта: в коттеджных городках участки дороже, чем в обычных селах. А наличие коммунальных коммуникаций может поднять цену еще выше.

К примеру, в Козине (Конча-Заспа) продают два участка под строительство общей площадью 2 га. Землю можно поделить на небольшие территории под коттеджную застройку. Присутствуют бытовые коммуникации, рядом — развитая инфраструктура (школа, детский сад, рынок, фитнес-клуб, рестораны, АЗС). Стоимость — 3 млн долларов за объект (15 000 долларов за сотку).

 

Земля в Обухове
Объявление о продаже земли в Козине. Фото: скриншот

Естественно, это предложение для ограниченного круга клиентов. Обычные украинцы могут купить земельный участок под жилую застройку в селе Крюковщина Бучанского района. Территория площадью 5 соток с асфальтированным подъездом, электричеством, но без подключенного газоснабжения стоит 27 500 долларов (5 500 долларов за сотку).

 

Земля в деревне
Объявление о продаже земли в селе Крюковщина. Фото: скриншот

Один из самых дешевых вариантов — земля площадью ориентировочно 0,25 га прямоугольной формы в селе Черногородка (Киевская область, Фастовский (Макаровский) район). До Киева — 50 км. В населенном пункте есть магазины и инфраструктура. Присутствует свет и газ. На территории стоит старый дом под снос, в котором давно никто не живет. Стоимость — 267 долларов (11 долларов за сотку).

 

Земля в деревне 2
Объявления о продаже земли в селе Черногородка. Фото: скриншот

Как видно, можно подобрать предложения под собственный бюджет. Но не стоит рассчитывать на хороший вариант, дешевле 500 долларов за сотку. Земля в городах, в частности Обухове, Ирпене, Буче и Белой Церкви, стоит гораздо дороже, чем в сельской местности (от 1 500-2 000 долларов за сотку).

Напомним, по результатам октябрьских аукционов по аренде государственных сельскохозяйственных земель украинцы согласились платить в среднем 720 долларов за пользование участками (за гектар в год). Это больше, чем средняя аренда сельскохозяйственных земель.

Также мы писали, что после открытия рынка земель для юридических лиц средневзвешенная цена сельскохозяйственных земель в Украине выросла. Стоимость приблизилась к 47 000 грн за гектар.

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