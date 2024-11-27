Управление жильем станет прозрачнее – что изменится для жителей многоэтажек

Многоквартирные дома. Фото: Pexels

В ближайшие несколько лет в Украине планируется реформировать подход к управлению многоквартирными домами. Экспериментальный проект призван уменьшить коррупцию в этой сфере и упростить доступ к данным о жилье.

О том, что изменится для украинцев, объяснили в Министерстве развития громад и территорий Украины.

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Новая система управления многоквартирными домами (СУМД) призвана снизить присутствие "человеческого фактора" в большинстве процессов. В частности, в управлении многоквартирным домом, собрании совладельцев и обнародовании протоколов собрания. Цифровизация этих процессов:

поможет минимизировать коррупцию в сфере управления многоквартирными домами;

станет важной частью реформы жилищной политики Украины.

"Во время внедрения СУББ должно обеспечить взаимодействие с Единой государственной электронной системой в сфере строительства", — отмечают в министерстве.

Что измениться в управлении многоквартирными домами

Согласно постановлению Кабмина, которое было принято на заседании 26 ноября, новая система предусматривает:

создание единого цифровизированного подхода к управлению многоэтажками;

расширение доступа к информации о техническом состоянии имущества совладельцев многоквартирных домов;

использование механизмов поиска данных, которые будут иметь значение для принятия решений в жилищной политике — как внутри отдельной громады, так и на государственном уровне.

Перед запуском системы управления планируется определить процедуру и требования по ее наполнению, ведению и функциональным возможностям. Также следует определиться с полномочиями и возможностями владельцев, администратора и технического администратора.

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