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Тысячи дешевых квартир — для кого государство построит жилье

30 ноября 2024 12:38
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Социальное жилье для украинцев — кто первым получит ключи от новых квартир
Строительство дома. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

В Украине начинают масштабный проект по обновлению жилищного фонда, который станет спасительным кругом для тех, кто потерял дом из-за войны, и тех, кто нуждается в поддержке. В общей сложности планируют построить до 8 тысяч дополнительных квартир.

Об этом рассказал глава Государственного агентства по восстановлению Сергей Сухомлин в комментарии сайту "LIGA.net".

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Что такое социальное жилье

Он отметил, что для создания условий возвращения украинцев из-за границы и поддержки остающихся в стране граждан нужно возвести примерно миллион новых квартир. Пока в коммунальной собственности фактически отсутствует жилье. Поэтому государство стремится это изменить, основав фонд социального жилья, который поможет сохранить украинцев в стране.

На начальном этапе планируется строительство около 8000 квартир. Для этого необходимо привлечь 400 млн евро, которые планируют получить в виде грантов и кредитов от международных партнеров.

Новые здания будут энергоэффективными, высотой 5-10 этажей, а квартиры будут иметь от одной до трех комнат. В дальнейшем проект планируется масштабировать до строительства 1 миллиона социальных квартир.

"Эти квартиры будут новыми, полностью готовыми к проживанию. Это жилье станет собственностью громад, которые будут сдавать его в аренду по ценам ниже рыночных", — заверил глава Госвосстановления.

Кто сможет проживать в таком жилье

По словам Сухомлина, проект уже заинтересовал международные организации, готовые предоставить финансовую поддержку. Это станет первым шагом к восстановлению жилищной инфраструктуры Украины и помощи тем, кто в этом больше всего нуждается.

Социальное жилье станет важным ресурсом для внутренне перемещенных лиц, а также будет способствовать удержанию украинцев в стране, ведь многие уезжают из-за нехватки доступного жилья. По предварительным оценкам, стоимость аренды таких квартир может составлять около 3 000 гривен в месяц.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что в Украине недвижимость может принадлежать нескольким лицам, и каждый совладелец имеет право проживать там. Для управления имуществом, например сдачи в аренду, требуется согласие всех совладельцев.

Также мы рассказывали, что регистрация права собственности на жилье после завершения строительства осуществляется автоматически через Единую государственную электронную систему в сфере строительства (ЕГЭСБ). Больше не нужно обращаться к регистратору или нотариусу.

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