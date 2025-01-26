Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Нерухомість arrow Які документи потрібні для купівлі квартири в Україні arrow

Які документи потрібні для купівлі квартири в Україні

26 січня 2025 20:06
Катерина Балаєва - редактор
Без яких документів купувати квартиру неможна – поради покупцям
Багатоповерховий будинок. Фото: Freepik
Катерина Балаєва - редактор

Укладання угоди купівлі-продажу квартири — це складний і багатоетапний процес, який вимагає ретельної підготовки та збору необхідних документів від обох сторін угоди. Неналежне оформлення чи відсутність важливих документів може призвести до юридичних проблем, фінансових втрат або навіть до втрати права власності. 

Редакція Новини.LIVE розбиралася, які документи є обов’язковими для укладення договору купівлі-продажу квартири в Україні.

Читайте також:

Як перевірити квартиру перед купівлею

Перший крок для покупця – це отримання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Цей документ надає важливу інформацію про об’єкт, зокрема:

  • хто є власником квартири;
  • чи є обтяження або обмеження щодо використання житла;
  • статус об’єкта нерухомості.

Без цього витягу укладати попередній договір чи договір авансу не варто. Однак важливо розуміти, що така перевірка є лише базовою – треба здійснить комплексну перевірку об’єкта та продавця, зокрема оцінить історію майна, його законний статус і відсутність боргів.

Документи, які повинен мати покупець

Для купівлі квартири покупець повинен надати такі документи:

  • Паспорт громадянина України або ID-картка (для іноземців — інший документ, що посвідчує особу). Якщо покупець неповнолітній, потрібне свідоцтво про народження та згода органів опіки.
  • Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код).
  • Свідоцтво про шлюб або розлучення, якщо є відповідний статус.
  • Письмова згода чоловіка/дружини на придбання житла (за умови, що покупець перебуває у шлюбі). Цю згоду можна оформити у нотаріуса.

Документи, які повинен надати продавець

Продавець також зобов’язаний підготувати повний пакет документів, щоб угода була законною. Перелік необхідних документів:

  • оригінали правовстановлюючих документів (договір купівлі-продажу, дарування, свідоцтво про спадщину тощо);
  • витяг з Реєстру речових прав на нерухоме майно;
  • паспорт і ідентифікаційний код;
  • письмова згода чоловіка/дружини (за наявності факту одруження);
  • свідоцтво про шлюб або розлучення (за наявності);
  • технічний паспорт на квартиру, виданий БТІ або іншим ліцензованим органом;
  • дозвіл органів опіки та піклування, якщо в угоді задіяні неповнолітні;
  • висновок про оцінку нерухомого майна;
  • відмова співвласників від переважного права покупки, якщо продається частка квартири;
  • довідка про відсутність боргів за комунальні послуги;
  • довіреність (якщо продавцем виступає представник власника).

Документи для придбання квартири в новобудові

Щоб придбати квартиру в новобудові, важливо підготувати всі необхідні документи для оформлення права власності. Перший етап — отримання технічного паспорта на житло, для якого знадобляться такі папери від покупця:

  • паспорт та ідентифікаційний код (ІПН);
  • свідоцтво про шлюб (за наявності);
  • інвестиційний договір або договір купівлі-продажу  залежно від умов придбання нерухомості у забудовника;
  • акт приймання-передачі житла.

Після виготовлення технічного паспорта можна переходити до реєстрації права власності. Ця процедура виконується через нотаріуса або органи місцевого самоврядування.

Зі свого боку, забудовник має надати наступні документи:

  • правовстановлюючі документи на земельну ділянку, де зведено будинок;
  • ліцензії та дозволи на проведення будівельних робіт;
  • містобудівні умови та обмеження;
  • документи, що підтверджують фінансування будівництва;
  • дозвіл на введення будинку в експлуатацію.

Крім того, забудовник готує договір про передачу майнових прав, що є обов’язковим етапом оформлення угоди.

Раніше ми розповідали, про фінансові зобов’язання, які можуть супроводжувати процес продажу або купівлі нерухомості. Зокрема, українське законодавство вимагає сплати податків під час операцій з нерухомістю.

Також ми пояснювали про "єОселю" — державну програму доступного іпотечного кредитування, яка створена для допомоги громадянам України у придбанні житла на вигідних умовах. У 2024 році завдяки "єОселі" понад 8 тисяч українських сімей змогли придбати власне житло за підтримки пільгових іпотечних умов.

квартири нерухомість гроші Україна документи

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:07 В ПС відзвітували про кількість збитих ворожих цілей за тиждень

20:56 Графіки відключення світла в Одесі — які прогнози на завтра

20:51 Штучний інтелект показав, який вигляд могли б мати різні емоції

20:14 Рекордне тепло — прогноз погоди в Україні на наступний тиждень

20:13 У ЄС не визнають вибори в Білорусі — Лукашенку "фіолетово"

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

20:06 Які документи потрібні для купівлі квартири в Україні

20:00 Заміна ВОД — чи треба це робити заброньованому

19:34 Рекордні показники — якою буде погода у Львові завтра

19:32 Одеські військові показали, як знищують техніку ворога — відео

19:32 Лукашенко перемагає на виборах — скільки голосів набрав

21:07 В ПС відзвітували про кількість збитих ворожих цілей за тиждень

20:56 Графіки відключення світла в Одесі — які прогнози на завтра

20:51 Штучний інтелект показав, який вигляд могли б мати різні емоції

20:14 Рекордне тепло — прогноз погоди в Україні на наступний тиждень

20:13 У ЄС не визнають вибори в Білорусі — Лукашенку "фіолетово"

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

20:06 Які документи потрібні для купівлі квартири в Україні

20:00 Заміна ВОД — чи треба це робити заброньованому

19:34 Рекордні показники — якою буде погода у Львові завтра

19:32 Одеські військові показали, як знищують техніку ворога — відео

19:32 Лукашенко перемагає на виборах — скільки голосів набрав

06:40 Нові ціни на золото — ломбарди підняли тарифи

25 січня 2025

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

Text

22:30 Трамп вийшов із заявою у Лас-Вегасі — ефір Новини.LIVE

Text

00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

24 січня 2025
Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Text

08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати