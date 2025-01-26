Без яких документів купувати квартиру неможна – поради покупцям

Багатоповерховий будинок. Фото: Freepik

Укладання угоди купівлі-продажу квартири — це складний і багатоетапний процес, який вимагає ретельної підготовки та збору необхідних документів від обох сторін угоди. Неналежне оформлення чи відсутність важливих документів може призвести до юридичних проблем, фінансових втрат або навіть до втрати права власності.

Редакція Новини.LIVE розбиралася, які документи є обов’язковими для укладення договору купівлі-продажу квартири в Україні.

Читайте також:

Як перевірити квартиру перед купівлею

Перший крок для покупця – це отримання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Цей документ надає важливу інформацію про об’єкт, зокрема:

хто є власником квартири;

чи є обтяження або обмеження щодо використання житла;

статус об’єкта нерухомості.

Без цього витягу укладати попередній договір чи договір авансу не варто. Однак важливо розуміти, що така перевірка є лише базовою – треба здійснить комплексну перевірку об’єкта та продавця, зокрема оцінить історію майна, його законний статус і відсутність боргів.

Документи, які повинен мати покупець

Для купівлі квартири покупець повинен надати такі документи:

Паспорт громадянина України або ID-картка (для іноземців — інший документ, що посвідчує особу). Якщо покупець неповнолітній, потрібне свідоцтво про народження та згода органів опіки.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код).

Свідоцтво про шлюб або розлучення, якщо є відповідний статус.

Письмова згода чоловіка/дружини на придбання житла (за умови, що покупець перебуває у шлюбі). Цю згоду можна оформити у нотаріуса.

Документи, які повинен надати продавець

Продавець також зобов’язаний підготувати повний пакет документів, щоб угода була законною. Перелік необхідних документів:

оригінали правовстановлюючих документів (договір купівлі-продажу, дарування, свідоцтво про спадщину тощо);

витяг з Реєстру речових прав на нерухоме майно;

паспорт і ідентифікаційний код;

письмова згода чоловіка/дружини (за наявності факту одруження);

свідоцтво про шлюб або розлучення (за наявності);

технічний паспорт на квартиру, виданий БТІ або іншим ліцензованим органом;

дозвіл органів опіки та піклування, якщо в угоді задіяні неповнолітні;

висновок про оцінку нерухомого майна;

відмова співвласників від переважного права покупки, якщо продається частка квартири;

довідка про відсутність боргів за комунальні послуги;

довіреність (якщо продавцем виступає представник власника).

Документи для придбання квартири в новобудові

Щоб придбати квартиру в новобудові, важливо підготувати всі необхідні документи для оформлення права власності. Перший етап — отримання технічного паспорта на житло, для якого знадобляться такі папери від покупця:

паспорт та ідентифікаційний код (ІПН);

свідоцтво про шлюб (за наявності);

інвестиційний договір або договір купівлі-продажу — залежно від умов придбання нерухомості у забудовника;

залежно від умов придбання нерухомості у забудовника; акт приймання-передачі житла.

Після виготовлення технічного паспорта можна переходити до реєстрації права власності. Ця процедура виконується через нотаріуса або органи місцевого самоврядування.

Зі свого боку, забудовник має надати наступні документи:

правовстановлюючі документи на земельну ділянку, де зведено будинок;

ліцензії та дозволи на проведення будівельних робіт;

містобудівні умови та обмеження;

документи, що підтверджують фінансування будівництва;

дозвіл на введення будинку в експлуатацію.

Крім того, забудовник готує договір про передачу майнових прав, що є обов’язковим етапом оформлення угоди.

Раніше ми розповідали, про фінансові зобов’язання, які можуть супроводжувати процес продажу або купівлі нерухомості. Зокрема, українське законодавство вимагає сплати податків під час операцій з нерухомістю.

Також ми пояснювали про "єОселю" — державну програму доступного іпотечного кредитування, яка створена для допомоги громадянам України у придбанні житла на вигідних умовах. У 2024 році завдяки "єОселі" понад 8 тисяч українських сімей змогли придбати власне житло за підтримки пільгових іпотечних умов.