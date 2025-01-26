Без каких документов покупать квартиру нельзя – советы покупателям

Какие документы нужны для покупки квартиры в Украине
Заключение сделки купли-продажи квартиры — это сложный и многоэтапный процесс, который требует тщательной подготовки и сбора необходимых документов от обеих сторон сделки. Ненадлежащее оформление или отсутствие важных документов может привести к юридическим проблемам, финансовым потерям или даже к потере права собственности.
Редакция Новини.LIVE разбиралась, какие документы являются обязательными для заключения договора купли-продажи квартиры в Украине.
Как проверить квартиру перед покупкой
Первый шаг для покупателя — это получение выписки из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. Этот документ предоставляет важную информацию об объекте, в частности:
- кто является собственником квартиры;
- есть ли обременения или ограничения по использованию жилья;
- статус объекта недвижимости.
Без этой выписки заключать предварительный договор или договор аванса не стоит. Однако важно понимать, что такая проверка является лишь базовой — надо осуществит комплексную проверку объекта и продавца, в частности оценит историю имущества, его законный статус и отсутствие долгов.
Документы, которые должен иметь покупатель
Для покупки квартиры покупатель должен предоставить следующие документы:
- Паспорт гражданина Украины или ID-карта (для иностранцев — другой документ, удостоверяющий личность). Если покупатель несовершеннолетний, требуется свидетельство о рождении и согласие органов опеки.
- Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код).
- Свидетельство о браке или разводе, если есть соответствующий статус.
- Письменное согласие супруга/супруги на приобретение жилья (при условии, что покупатель находится в браке). Это согласие можно оформить у нотариуса.
Документы, которые должен предоставить продавец
Продавец также обязан подготовить полный пакет документов, чтобы сделка была законной. Перечень необходимых документов:
- оригиналы правоустанавливающих документов (договор купли-продажи, дарения, свидетельство о наследстве и т.д.);
- выписка из Реестра вещных прав на недвижимое имущество;
- паспорт и идентификационный код;
- письменное согласие супруга/супруги (при наличии факта бракосочетания);
- свидетельство о браке или разводе (при наличии);
- технический паспорт на квартиру, выданный БТИ или другим лицензированным органом;
- разрешение органов опеки и попечительства, если в сделке задействованы несовершеннолетние;
- заключение об оценке недвижимого имущества;
- отказ совладельцев от преимущественного права покупки, если продается доля квартиры;
- справка об отсутствии долгов за коммунальные услуги;
- доверенность (если продавцом выступает представитель собственника).
Документы для приобретения квартиры в новостройке
Чтобы приобрести квартиру в новостройке, важно подготовить все необходимые документы для оформления права собственности. Первый этап — получение технического паспорта на жилье, для которого понадобятся следующие бумаги от покупателя
- паспорт и идентификационный код (ИНН);
- свидетельство о браке (при наличии);
- инвестиционный договор или договор купли-продажи — в зависимости от условий приобретения недвижимости у застройщика;
- акт приема-передачи жилья.
После изготовления технического паспорта можно переходить к регистрации права собственности. Эта процедура выполняется через нотариуса или органы местного самоуправления.
С своей стороны, застройщик должен предоставить следующие документы:
- правоустанавливающие документы на земельный участок, где возведен дом;
- лицензии и разрешения на проведение строительных работ;
- градостроительные условия и ограничения;
- документы, подтверждающие финансирование строительства;
- разрешение на ввод дома в эксплуатацию.
Кроме того, застройщик готовит договор о передаче имущественных прав, что является обязательным этапом оформления сделки.
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