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Какие документы нужны для покупки квартиры в Украине

26 января 2025 20:06
Катерина Балаєва - редактор
Без каких документов покупать квартиру нельзя – советы покупателям
Многоэтажный дом. Фото: Freepik
Катерина Балаєва - редактор

Заключение сделки купли-продажи квартиры — это сложный и многоэтапный процесс, который требует тщательной подготовки и сбора необходимых документов от обеих сторон сделки. Ненадлежащее оформление или отсутствие важных документов может привести к юридическим проблемам, финансовым потерям или даже к потере права собственности.

Редакция Новини.LIVE разбиралась, какие документы являются обязательными для заключения договора купли-продажи квартиры в Украине.

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Первый шаг для покупателя — это получение выписки из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. Этот документ предоставляет важную информацию об объекте, в частности:

  • кто является собственником квартиры;
  • есть ли обременения или ограничения по использованию жилья;
  • статус объекта недвижимости.

Без этой выписки заключать предварительный договор или договор аванса не стоит. Однако важно понимать, что такая проверка является лишь базовой — надо осуществит комплексную проверку объекта и продавца, в частности оценит историю имущества, его законный статус и отсутствие долгов.

Документы, которые должен иметь покупатель

Для покупки квартиры покупатель должен предоставить следующие документы:

  • Паспорт гражданина Украины или ID-карта (для иностранцев — другой документ, удостоверяющий личность). Если покупатель несовершеннолетний, требуется свидетельство о рождении и согласие органов опеки.
  • Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код).
  • Свидетельство о браке или разводе, если есть соответствующий статус.
  • Письменное согласие супруга/супруги на приобретение жилья (при условии, что покупатель находится в браке). Это согласие можно оформить у нотариуса.

Документы, которые должен предоставить продавец

Продавец также обязан подготовить полный пакет документов, чтобы сделка была законной. Перечень необходимых документов:

  • оригиналы правоустанавливающих документов (договор купли-продажи, дарения, свидетельство о наследстве и т.д.);
  • выписка из Реестра вещных прав на недвижимое имущество;
  • паспорт и идентификационный код;
  • письменное согласие супруга/супруги (при наличии факта бракосочетания);
  • свидетельство о браке или разводе (при наличии);
  • технический паспорт на квартиру, выданный БТИ или другим лицензированным органом;
  • разрешение органов опеки и попечительства, если в сделке задействованы несовершеннолетние;
  • заключение об оценке недвижимого имущества;
  • отказ совладельцев от преимущественного права покупки, если продается доля квартиры;
  • справка об отсутствии долгов за коммунальные услуги;
  • доверенность (если продавцом выступает представитель собственника).

Документы для приобретения квартиры в новостройке

Чтобы приобрести квартиру в новостройке, важно подготовить все необходимые документы для оформления права собственности. Первый этап — получение технического паспорта на жилье, для которого понадобятся следующие бумаги от покупателя

  • паспорт и идентификационный код (ИНН);
  • свидетельство о браке (при наличии);
  • инвестиционный договор или договор купли-продажи — в зависимости от условий приобретения недвижимости у застройщика;
  • акт приема-передачи жилья.

После изготовления технического паспорта можно переходить к регистрации права собственности. Эта процедура выполняется через нотариуса или органы местного самоуправления.

С своей стороны, застройщик должен предоставить следующие документы:

  • правоустанавливающие документы на земельный участок, где возведен дом;
  • лицензии и разрешения на проведение строительных работ;
  • градостроительные условия и ограничения;
  • документы, подтверждающие финансирование строительства;
  • разрешение на ввод дома в эксплуатацию.

Кроме того, застройщик готовит договор о передаче имущественных прав, что является обязательным этапом оформления сделки.

Ранее мы рассказывали, о финансовых обязательствах, которые могут сопровождать процесс продажи или покупки недвижимости. В частности, украинское законодательство требует уплаты налогов во время операций с недвижимостью.

Также мы объясняли о "єОєселя" — государственной программе доступного ипотечного кредитования, которая создана для помощи гражданам Украины в приобретении жилья на выгодных условиях. В 2024 году благодаря "еОсели" более 8 тысяч украинских семей смогли приобрести собственное жилье при поддержке льготных ипотечных условий.

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