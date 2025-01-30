Оренда квартир у Києві та Берліні — порівняння цін і умов

Ключі від будинку на столі. Фото: Freepik

Війна змусила багатьох українців шукати притулок за кордоном. Берлін став одним з міст, яке прийняло тисячі біженців — багато хто з них вже облаштувався і почав самостійно орендувати житло. Водночас Київ залишається одним із найдорожчих міст України для орендарів.

Оренда житла у Києві значно дешевша, проте доступність нерухомості у Берліні обмежена через високий попит, повідомляє "РБК-Україна". Крім того, умови оренди у двох столицях суттєво відрізняються — у Берліні потрібен депозит за кілька місяців, а житло часто здається без меблів.

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Вартість оренди житла у Києві

Київ традиційно входить до трійки міст України з найвищими цінами на оренду квартир. За останні пів року ціни зросли приблизно на 7%, що пов’язано з підвищеним попитом у столиці.

Фактори, які впливають на ціну оренди:

розташування — центр міста коштує значно дорожче, ніж околиці;

стан житла — новобудови та квартири після ремонту мають вищу вартість;

площа квартири — чим більша квартира, тим вищою буде орендна плата.

Орієнтовна вартість оренди у Києві:

однокімнатні квартири — від 9 до 15 тисяч гривень на околицях, у центрі — 17-36 тисяч;

двокімнатні квартири — 12-22 тисячі гривень на околицях, 24-42 тисячі — у центрі;

трикімнатні квартири — 13,5-33 тисячі гривень на околицях, 40-72 тисячі — у центрі.

Орендарі зазвичай оплачують перший і останній місяць проживання, а також комісію рієлтору у розмірі 50% місячної орендної плати. Окрім цього, щомісячні витрати на комунальні послуги для квартири площею 85 кв. м становлять у середньому 4 257 гривень.

Які ціни на житло у Берліні

Вартість оренди у Берліні значно вища — у середньому на 135,6% дорожча, ніж у Києві. Але тут є певні особливості. Зазвичай квартири здаються без меблів, за винятком кухні. Тому орендарям доводиться самостійно купувати все необхідне та перевозити його при зміні житла.

Ще один важливий аспект — система договорів. При оренді укладається офіційний контракт, а також необхідно внести депозит у розмірі трьох місяців оренди. У документі фіксується вартість оренди, яка не може бути підвищена власником протягом обумовленого терміну.

Через високий попит знайти доступне житло у Берліні стає все складніше. У місті є два типи оренди:

"холодна" оренда — не включає комунальні платежі, які оплачуються окремо;

"гаряча" оренда — сума включає вартість житла та всі комунальні витрати.

Орієнтовна вартість оренди у Берліні:

однокімнатна квартира — 800-1 200 євро (34-52 тисяч гривень) на околицях, 1 200-1 500 євро (52-65 тисяч гривень) у центрі;

двокімнатна квартира — 1 000-1 500 євро (43-65 тисяч гривень) на околицях, 1 500-2 500 євро (65-87 тисяч гривень) у центрі;

трикімнатна квартира — 1 200-2 000 євро (52-87 тисяч гривень) на околицях, 1 700-3 000 євро (74-130 тисяч гривень) у центрі.

Середня вартість комунальних послуг для квартири площею 85 кв. м у Берліні становить 309 євро (13,5 тисячі гривень). Додатково за інтернет доведеться платити приблизно 40 євро (1 744 гривні) на місяць.

Раніше ми розповідали про ситуацію на ринку нерухомості в Україні та порівнювали ціни на оренду житла із зарплатами, щоб з'ясувати, де в країні найдоступніше житло. Адже ціни на оренду квартир зросли в більшості міст України, що не завжди відповідає рівню зарплат.

Також нагадаємо, що за статистичними даними торік ринок орендного житла в Україні був більш успішним, ніж ринок продажу квартир. У 2025 році українцям не варто очікувати зниження цін на орендоване житло, скоріше, варто готуватися до їх підвищення.