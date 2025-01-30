Аренда квартир в Киеве и Берлине — сравнение цен и условий

Ключи от дома на столе. Фото: Freepik

Война заставила многих украинцев искать убежище за границей. Берлин стал одним из городов, который принял тысячи беженцев — многие из них уже обустроились и начали самостоятельно арендовать жилье. В то же время Киев остается одним из самых дорогих городов Украины для арендаторов.

Аренда жилья в Киеве значительно дешевле, однако доступность недвижимости в Берлине ограничена из-за высокого спроса, сообщает "РБК-Украина". Кроме того, условия аренды в двух столицах существенно отличаются — в Берлине требуется депозит за несколько месяцев, а жилье часто сдается без мебели.

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Стоимость аренды жилья в Киеве

Киев традиционно входит в тройку городов Украины с самыми высокими ценами на аренду квартир. За последние полгода цены выросли примерно на 7%, что связано с повышенным спросом в столице.

Факторы, которые влияют на цену аренды:

расположение — центр города стоит значительно дороже, чем окраины;

состояние жилья — новостройки и квартиры после ремонта имеют более высокую стоимость;

площадь квартиры — чем больше квартира, тем выше будет арендная плата;

Ориентировочная стоимость аренды в Киеве:

однокомнатные квартиры — от 9 до 15 тысяч гривен на окраинах, в центре — 17-36 тысяч;

двухкомнатные квартиры — 12-22 тысячи гривен на окраинах, 24-42 тысячи — в центре;

трехкомнатные квартиры — 13,5-33 тысячи гривен на окраинах, 40-72 тысячи — в центре.

Арендаторы обычно оплачивают первый и последний месяц проживания, а также комиссию риелтору в размере 50% месячной арендной платы. Кроме этого, ежемесячные расходы на коммунальные услуги для квартиры площадью 85 кв. м составляют в среднем 4 257 гривен.

Какие цены на жилье в Берлине

Стоимость аренды в Берлине значительно выше — в среднем на 135,6% дороже, чем в Киеве. Но здесь есть определенные особенности. Обычно квартиры сдаются без мебели, за исключением кухни. Поэтому арендаторам приходится самостоятельно покупать все необходимое и перевозить его при смене жилья.

Еще один важный аспект — система договоров. При аренде заключается официальный контракт, а также необходимо внести депозит в размере трех месяцев аренды. В документе фиксируется стоимость аренды, которая не может быть повышена владельцем в течение оговоренного срока.

Из-за высокого спроса найти доступное жилье в Берлине становится все сложнее. В городе есть два типа аренды:

"холодная" аренда — не включает коммунальные платежи, которые оплачиваются отдельно;

"горячая" аренда — сумма включает стоимость жилья и все коммунальные расходы.

Ориентировочная стоимость аренды в Берлине:

однокомнатная квартира — 800-1 200 евро (34-52 тысяч гривен) на окраинах, 1 200-1 500 евро (52-65 тысяч гривен) в центре;

двухкомнатная квартира — 1 000-1 500 евро (43-65 тысяч гривен) на окраинах, 1 500-2 500 евро (65-87 тысяч гривен) в центре;

трехкомнатная квартира — 1 200-2 000 евро (52-87 тысяч гривен) на окраинах, 1 700-3 000 евро (74-130 тысяч гривен) в центре.

Средняя стоимость коммунальных услуг для квартиры площадью 85 кв. м в Берлине составляет 309 евро (13,5 тысячи гривен). Дополнительно за интернет придется платить примерно 40 евро (1 744 гривны) в месяц.

Ранее мы рассказывали о ситуации на рынке недвижимости в Украине и сравнивали цены на аренду жилья с зарплатами, чтобы выяснить, где в стране самое доступное жилье. Ведь цены на аренду квартир выросли в большинстве городов Украины, что не всегда соответствует уровню зарплат.

Также напомним, что по статистическим данным в прошлом году рынок арендного жилья в Украине был более успешным, чем рынок продажи квартир. В 2025 году украинцам не стоит ожидать снижения цен на арендованное жилье, скорее, стоит готовиться к их повышению.