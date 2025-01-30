Самые дорогие и самые дешевые квартиры в ЕС и Украине — рейтинг городов

Дома в Цюрихе. Фото: Freepik

Рынок недвижимости в Европе характеризуется значительными различиями в стоимости жилья в зависимости от страны и города. В то время как швейцарские мегаполисы занимают лидирующие позиции по ценам на квартиры, украинские города остаются среди самых дешевых.

Данные сервиса Numbeo демонстрируют, в каких европейских городах квартиры самые дорогие, а где они доступны по минимальной стоимости.

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Города Европы с самым дорогим жильем

В десятку городов с самыми высокими ценами на недвижимость вошли:

Цюрих, Швейцария — $24 373 за кв. м;

Лондон, Великобритания — $19 784 за кв. м;

Женева, Швейцария — $18 210 за кв. м;

Лозанна, Швейцария — $17 490 за кв. м;

Берн, Швейцария — $13 239 за кв. м;

Париж, Франция — $12 553 за кв. м;

Мюнхен, Германия — $12 324 за кв. м;

Люксембург, Люксембург — $10 969 за кв. м;

Вена, Австрия — $10 242 за кв. м;

Стокгольм, Швеция — $9 941 за кв. м.

Таким образом, Швейцария является безоговорочным лидером по стоимости жилья, ведь ее города занимают сразу пять мест в первой пятерке. Также высокие цены наблюдаются в столицах и крупных финансовых центрах Европы.

Города с самыми дешевыми квартирами

Среди самых доступных по стоимости квадратного метра городов преобладают населенные пункты Украины и Восточной Европы:

Харьков, Украина — $1 120 за кв. м (130-е место из 132);

Днепр, Украина — $1 237 за кв. м (129-е место);

Одесса, Украина — $1 277 за кв. м (127-е место);

Львов, Украина — $1 875 за кв. м (119-е место);

Киев, Украина — $2 236 за кв. м (106-е место)

Найдешевле жилье можно найти не только в Украине, но и в таких странах, как Молдова, Болгария, Румыния и Сербия.

Уровень жизни и покупательная способность

Цены на недвижимость напрямую влияют на общие расходы жителей. По общему уровню стоимости жизни Киев занимает 125-е место среди 141 европейского города, тогда как Харьков, Днепр и Одесса расположились еще ниже.

По данным сервиса Numbeo, средняя зарплата в Киеве составляет $630, при этом аренда однокомнатной квартиры в центре стоит от $350, а расходы на жизнь без аренды — около $570. Для сравнения, в Варшаве средний месячный доход составляет $1 850, в Барселоне — $1 890, что позволяет значительно легче покрывать жилищные расходы.

Ранее мы сравнивали стоимость аренды жилья в Киеве и Берлине. Аренда жилья в Киеве значительно дешевле, однако доступность недвижимости в Берлине ограничена из-за высокого спроса. Кроме того, условия аренды в двух столицах существенно отличаются — в Берлине требуется депозит за несколько месяцев, а жилье часто сдается без мебели.

Как сообщалось, по статистике прошлого года, рынок аренды жилья в Украине был успешнее рынка продажи квартир. В 2025 году украинцам не стоит ожидать снижения цен на арендованное жилье, скорее, стоит готовиться к их повышению.