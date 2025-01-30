Самые дорогие и самые дешевые квартиры в ЕС и Украине — рейтинг городов

Где в Европе и Украине самые дорогие и самые дешевые квартиры
Рынок недвижимости в Европе характеризуется значительными различиями в стоимости жилья в зависимости от страны и города. В то время как швейцарские мегаполисы занимают лидирующие позиции по ценам на квартиры, украинские города остаются среди самых дешевых.
Данные сервиса Numbeo демонстрируют, в каких европейских городах квартиры самые дорогие, а где они доступны по минимальной стоимости.
Города Европы с самым дорогим жильем
В десятку городов с самыми высокими ценами на недвижимость вошли:
- Цюрих, Швейцария — $24 373 за кв. м;
- Лондон, Великобритания — $19 784 за кв. м;
- Женева, Швейцария — $18 210 за кв. м;
- Лозанна, Швейцария — $17 490 за кв. м;
- Берн, Швейцария — $13 239 за кв. м;
- Париж, Франция — $12 553 за кв. м;
- Мюнхен, Германия — $12 324 за кв. м;
- Люксембург, Люксембург — $10 969 за кв. м;
- Вена, Австрия — $10 242 за кв. м;
- Стокгольм, Швеция — $9 941 за кв. м.
Таким образом, Швейцария является безоговорочным лидером по стоимости жилья, ведь ее города занимают сразу пять мест в первой пятерке. Также высокие цены наблюдаются в столицах и крупных финансовых центрах Европы.
Города с самыми дешевыми квартирами
Среди самых доступных по стоимости квадратного метра городов преобладают населенные пункты Украины и Восточной Европы:
- Харьков, Украина — $1 120 за кв. м (130-е место из 132);
- Днепр, Украина — $1 237 за кв. м (129-е место);
- Одесса, Украина — $1 277 за кв. м (127-е место);
- Львов, Украина — $1 875 за кв. м (119-е место);
- Киев, Украина — $2 236 за кв. м (106-е место)
Найдешевле жилье можно найти не только в Украине, но и в таких странах, как Молдова, Болгария, Румыния и Сербия.
Уровень жизни и покупательная способность
Цены на недвижимость напрямую влияют на общие расходы жителей. По общему уровню стоимости жизни Киев занимает 125-е место среди 141 европейского города, тогда как Харьков, Днепр и Одесса расположились еще ниже.
По данным сервиса Numbeo, средняя зарплата в Киеве составляет $630, при этом аренда однокомнатной квартиры в центре стоит от $350, а расходы на жизнь без аренды — около $570. Для сравнения, в Варшаве средний месячный доход составляет $1 850, в Барселоне — $1 890, что позволяет значительно легче покрывать жилищные расходы.
Ранее мы сравнивали стоимость аренды жилья в Киеве и Берлине. Аренда жилья в Киеве значительно дешевле, однако доступность недвижимости в Берлине ограничена из-за высокого спроса. Кроме того, условия аренды в двух столицах существенно отличаются — в Берлине требуется депозит за несколько месяцев, а жилье часто сдается без мебели.
Как сообщалось, по статистике прошлого года, рынок аренды жилья в Украине был успешнее рынка продажи квартир. В 2025 году украинцам не стоит ожидать снижения цен на арендованное жилье, скорее, стоит готовиться к их повышению.
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