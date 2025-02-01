Продать дом без земли в 2025 году — объяснение юриста

Продажа дома в 2025 году — украинцам назвали важное правило
Дом и земельный участок всегда связаны между собой. И если если на продажу выставляют объект недвижимости, то одновременно продается и земельный участок, на котором он расположен. Поэтому в Украине продать жилье без земли невозможно.
Об этом написал в своем Telegram-канале адвокат Роман Симутин.
По его словам, нотариусы откажутся согласовывать покупку или продажу дома без земли, поскольку в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество сначала вносятся сведения о земле, а уже потом о доме.
"Это раньше так продавали, однако сейчас подобное невозможно", — говорится в сообщении.
О чем еще стоит знать
Отсутствие информации о жилье в Реестре прав на недвижимое имущество не означает, что владелец потеряет свою квартиру или дом. Все потому, что этот Реестр в Украине заработал только в 2013 году, поэтому на платформе не найти информацию об объектах недвижимости, которые покупались или приватизировались ранее.
Однако если не регистрировать недвижимость, которая была приобретена на первичном рынке — можно наткнуться на мошенников.
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