Продать дом без земли в 2025 году — объяснение юриста

Девушка подписывает соглашение о продаже недвижимости. Фото: УНИАН

Дом и земельный участок всегда связаны между собой. И если если на продажу выставляют объект недвижимости, то одновременно продается и земельный участок, на котором он расположен. Поэтому в Украине продать жилье без земли невозможно.

Об этом написал в своем Telegram-канале адвокат Роман Симутин.

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По его словам, нотариусы откажутся согласовывать покупку или продажу дома без земли, поскольку в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество сначала вносятся сведения о земле, а уже потом о доме.

"Это раньше так продавали, однако сейчас подобное невозможно", — говорится в сообщении.

О чем еще стоит знать

Отсутствие информации о жилье в Реестре прав на недвижимое имущество не означает, что владелец потеряет свою квартиру или дом. Все потому, что этот Реестр в Украине заработал только в 2013 году, поэтому на платформе не найти информацию об объектах недвижимости, которые покупались или приватизировались ранее.

Однако если не регистрировать недвижимость, которая была приобретена на первичном рынке — можно наткнуться на мошенников.

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