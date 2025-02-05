Які документи потрібні для продажу квартири у 2025 році — повний перелік

Люди розглядають документи. Фото: Freepik

Продаж квартири — це важливий етап, який потребує детальної підготовки та наявності всіх необхідних документів. Для того, щоб уникнути проблем з реалізацією майна, важливо дотримуватись всіх вимог законодавства. У 2025 році перелік документів для продажу квартири залишився в основному незмінним, але важливо врахувати кілька нюансів, зокрема зміни в реєстраційній документації та нові вимоги до документів для різних категорій власників.

Редакція Новини.LIVE розповідає про основні документи, які необхідно підготувати для продажу квартири у 2025 році.

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Ключові документи для продажу квартири у 2025 році

Право власності:

Свідоцтво про право власності (для власників, які набули право власності до 2013 року). Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (для власників, які набули право власності після 2013 року). Цей документ є основним, адже він підтверджує ваше право власності на квартиру та дає вам право її продавати.

Особисті документи:

Паспорт громадянина України.

Ідентифікаційний код (ІПН). Ці документи необхідні для ідентифікації продавця та підтвердження його податкового статусу.

Технічна документація:

Технічний паспорт на квартиру (за необхідності). Цей документ може знадобитися, якщо квартира зазнавала перепланування або реконструкції. Він підтверджує відповідність приміщення будівельним нормам та вимогам.

Витяг з реєстру обтяжень:

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Цей документ необхідний для перевірки відсутності обтяжень на квартиру (застава, іпотека тощо). Він також може містити інформацію про наявність боргів за комунальні послуги.

Довідки про відсутність заборгованості:

Довідки від організацій, що надають комунальні послуги (електроенергія, газ, вода, опалення тощо). Ці документи підтверджують відсутність заборгованості за комунальні послуги та є важливими для укладення угоди.

Дозвіл на продаж (за необхідності):

Дозвіл органів опіки та піклування (для продажу квартири, що належить малолітнім або неповнолітнім особам).

Згода всіх співвласників (для продажу квартири, що перебуває у спільній власності). Ці документи необхідні для захисту прав дітей та інших співвласників.

Нотаріально засвідчена згода на продаж (за необхідності):

Нотаріально засвідчена згода одного з власників, якщо він не може бути присутнім під час укладення угоди. Цей документ необхідний для підтвердження згоди відсутнього власника на продаж квартири.

Кредитні документи (за необхідності):

Документи з банку про повну сплату кредиту та зняття застави (якщо квартира перебувала в заставі). Ці документи підтверджують звільнення квартири від кредитних зобов'язань.

Декларація про відсутність судових спорів (за необхідності):

Документи, що підтверджують відсутність судових обтяжень на квартиру (у разі наявності судового процесу). Ці документи необхідні для підтвердження юридичної чистоти квартири.

Раніше повідомлялось, що в Україні продаж будинку неможливий без одночасного продажу земельної ділянки, на якій він розташований. Це пояснюється тим, що будинок та земля є нерозривно пов'язаними між собою об'єктами нерухомості.

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