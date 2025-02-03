Продаж нерухомості в Україні з-за кордону — покрокова інструкція та отримання коштів

Жінка читає документи. Фото: Freepik

Продаж нерухомості в Україні, перебуваючи за кордоном, цілком можливий без необхідності особистого приїзду. Проте для безпечного проведення угоди потрібно дотриматися низки важливих кроків.

Адвокат Наталія Чацкіс розповіла покрокову інструкцію, яка допоможе здійснити продаж нерухомості дистанційно та отримати за неї кошти.

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Крок 1: Оформлення довіреності

Для того, щоб продати нерухомість в Україні, перебуваючи за кордоном, вам необхідно оформити довіреність на представника, який буде діяти від вашого імені. Це може бути ваш родич, знайомий або адвокат.

Довіреність оформлюється у місцевого нотаріуса в країні вашого перебування. Зверніть увагу, що в довіреності необхідно чітко прописати всі повноваження вашого представника, зокрема, право на продаж конкретної нерухомості за конкретну суму.

Адвокат наголосила, що не існує поняття "генеральна довіреність". Ви повинні чітко визначити обсяг повноважень вашого представника, щоб убезпечити себе від можливих зловживань.

Крок 2: Підготовка документів

Для продажу нерухомості необхідно підготувати пакет документів, який включає:

Документ, що посвідчує особу.

Документи, що підтверджують право власності на нерухомість.

Довіреність на представника.

Крок 3: Пошук покупця та укладення договору купівлі-продажу

Пошук покупця може здійснюватися як вашим представником в Україні, так і вами дистанційно. Після того, як покупець знайдений, необхідно укласти договір купівлі-продажу. Цей документ підписується вашим представником на підставі довіреності.

Крок 4: Отримання коштів

Найбільш складним питанням при продажу нерухомості з-за кордону є отримання коштів. Існує кілька варіантів вирішення цієї проблеми:

Криптовалюта. Оплата може бути здійснена в криптовалюті, проте цей варіант підходить не всім.

Оплата може бути здійснена в криптовалюті, проте цей варіант підходить не всім. Безготівковий розрахунок. Покупець переказує кошти на ваш український рахунок.

Покупець переказує кошти на ваш український рахунок. Готівковий розрахунок. Покупець передає готівку вашому представнику, який потім переказує її вам.

Адвокат такоже звернула увагу, що під час воєнного стану в Україні діють обмеження на виведення коштів за кордон. Ліміти становлять 100 тисяч гривень на місяць для розрахунків карткою та 50 тисяч гривень на місяць для купівлі валюти.

Крок 5: Вивезення коштів за кордон

Якщо ви отримали кошти готівкою, вам необхідно дотримуватися правил перетину кордону. Без декларування можна вивезти не більше 10 тисяч євро. У разі перевищення цієї суми необхідно заповнити декларацію та надати документи про зняття коштів з рахунку в банку. Недекларування готівки понад 10 тисяч євро призводить до штрафу у 20% від суми перевищення.

Адвокат також підкреслила, що готівку через кордон може перевозити тільки власник коштів. Ваш представник не має права вивозити готівку за вас.

Нагадаємо, у 2025 році власники житла в Україні, що перевищує встановлені норми, повинні будуть сплатити податок на нерухомість. Важливо своєчасно сплатити цей податок, щоб уникнути штрафів та пені.

Також ми розбиралися, чому згода одного з подружжя на угоди з нерухомістю є обов'язковою вимогою для забезпечення законності операцій. Адже угоди з нерухомістю потребують особливої уваги до юридичних деталей. Оформлення згоди чоловіка чи жінки на купівлю або продаж житла є одним із найважливіших моментів, що може вплинути на законність угоди. Ігнорування цього питання може мати серйозні наслідки для обох сторін.