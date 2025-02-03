Продажа недвижимости в Украине из-за рубежа — пошаговая инструкция и получение средств

Женщина читает документы. Фото: Freepik

Продажа недвижимости в Украине, находясь за границей, вполне возможна без необходимости личного приезда. Однако для безопасного проведения сделки нужно соблюсти ряд важных шагов.

Адвокат Наталья Чацкис рассказала пошаговую инструкцию, которая поможет осуществить продажу недвижимости дистанционно и получить за нее деньги.

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Шаг 1: Оформление доверенности

Для того, чтобы продать недвижимость в Украине, находясь за границей, вам необходимо оформить доверенность на представителя, который будет действовать от вашего имени. Это может быть ваш родственник, знакомый или адвокат.

Доверенность оформляется у местного нотариуса в стране вашего пребывания. Обратите внимание, что в доверенности необходимо четко прописать все полномочия вашего представителя, в частности, право на продажу конкретной недвижимости за конкретную сумму.

Адвокат отметила, что не существует понятия "генеральная доверенность". Вы должны четко определить объем полномочий вашего представителя, чтобы обезопасить себя от возможных злоупотреблений.

Шаг 2: Подготовка документов

Для продажи недвижимости необходимо подготовить пакет документов, который включает:

Документ, удостоверяющий личность.

Документы, подтверждающие право собственности на недвижимость.

Доверенность на представителя.

Шаг 3: Поиск покупателя и заключение договора купли-продажи

Поиск покупателя может осуществляться как вашим представителем в Украине, так и вами дистанционно. После того, как покупатель найден, необходимо заключить договор купли-продажи. Этот документ подписывается вашим представителем на основании доверенности.

Шаг 4: Получение средств

Наиболее сложным вопросом при продаже недвижимости из-за рубежа является получение средств. Существует несколько вариантов решения этой проблемы:

Криптовалюта. Оплата может быть осуществлена в криптовалюте, однако этот вариант подходит не всем.

Оплата может быть осуществлена в криптовалюте, однако этот вариант подходит не всем. Безналичный расчет. Покупатель переводит средства на ваш украинский счет.

Покупатель переводит средства на ваш украинский счет. Наличный расчет. Покупатель передает наличные вашему представителю, который затем переводит их вам.

Адвокат также обратила внимание, что во время военного положения в Украине действуют ограничения на вывод средств за границу. Лимиты составляют 100 тысяч гривен в месяц для расчетов карточкой и 50 тысяч гривен в месяц для покупки валюты.

Шаг 5: Вывоз средств за границу

Если вы получили средства наличными, вам необходимо соблюдать правила пересечения границы. Без декларирования можно вывезти не более 10 тысяч евро. В случае превышения этой суммы необходимо заполнить декларацию и предоставить документы о снятии средств со счета в банке. Недекларирование наличных свыше 10 тысяч евро приводит к штрафу в 20% от суммы превышения.

Адвокат также подчеркнула, что наличные через границу может перевозить только владелец средств. Ваш представитель не имеет права вывозить наличные за вас.

Напомним, в 2025 году владельцы жилья в Украине, превышающего установленные нормы, должны будут уплатить налог на недвижимость. Важно своевременно оплатить этот налог, чтобы избежать штрафов и пени.

Также мы разбирались, почему согласие одного из супругов на сделки с недвижимостью является обязательным требованием для обеспечения законности операций. Ведь сделки с недвижимостью требуют особого внимания к юридическим деталям. Оформление согласия мужчины или женщины на покупку или продажу жилья является одним из важнейших моментов, который может повлиять на законность сделки. Игнорирование этого вопроса может иметь серьезные последствия для обеих сторон.