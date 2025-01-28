Згода чоловіка чи жінки на купівлю та продаж нерухомості — як оформити таку згоду

Угода з нерухомістю. Фото: Freepik

Угоди з нерухомістю вимагають граничної уваги до юридичних нюансів. Оформлення згоди чоловіка чи жінки на купівлю або продаж житла — один із ключових моментів, що може вплинути на легальність угоди. Ігнорування цього питання може призвести до серйозних наслідків для обох сторін угоди.

Редакція Новини.LIVE розбиралася, чому згода одного з подружжя на угоди з нерухомістю — це не формальність, а обов'язкова вимога для забезпечення законності операцій.

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Чому згода одного з подружжя так важлива

Згідно із законодавством, будь-яке майно, придбане в шлюбі, вважається спільною власністю подружжя. Це означає, що навіть якщо квартира оформлена тільки на одного з них, її продаж або купівля вимагає згоди другого з подружжя. Нотаріус відмовить в оформленні угоди, якщо згоди немає. Більше того, спроба приховати факт наявності одного з подружжя або провести операцію без його участі може зробити її оспорюваною в суді. Покупець ризикує не тільки втратити майно, а й зазнати фінансових збитків.

Коли потрібна згода одного з подружжя на купівлю або продаж

Будь-які операції з нерухомістю, чи то купівля квартири, будинку, чи то земельної ділянки, потребують оформлення згоди чоловіка або дружини. Це стосується як продажу об'єкта, так і його придбання.

Якщо йдеться про купівлю житла, згода необхідна, оскільки для цього використовуються спільні кошти подружжя. Незалежно від того, хто з них заробляє більше, все майно і гроші, нажиті в шлюбі, належать обом у рівних частках.

Як оформити згоду чоловіка або жінки

Для оформлення згоди необхідно звернутися до нотаріуса. Процедура передбачає:

особисту присутність обох з подружжя;

надання документів: паспорта, свідоцтва про шлюб та ідентифікаційного коду;

підписання згоди на угоду.

Якщо один із подружжя не може бути присутнім на угоді, згоду можна оформити заздалегідь і передати другому з подружжя.

Коли згода не потрібна

Є випадки, коли оформлення згоди чоловіка або жінки не є обов'язковим:

якщо нерухомість купується за особисті кошти, отримані до вступу в шлюб;

якщо майно передано в дар, отримано у спадок або за обміном.

Проте важливо підтвердити, що кошти дійсно не є спільно нажитими. Для цього може знадобитися документальне підтвердження походження грошей або майна.

Як уникнути ризиків

Купівля або продаж нерухомості — складний процес, що потребує юридичної перевірки. Щоб уникнути проблем:

завжди уточнюйте сімейний стан продавця;

перевіряйте наявність згоди чоловіка на угоду;

переконайтеся, що документи на майно відповідають вимогам закону.

Як повідомлялося, власники нерухомості в Україні, особливо ті, хто має кілька об'єктів у різних населених пунктах, можуть звернутися до податкової служби для уточнення даних про свої володіння. Така звірка допомагає уникнути невідповідностей у документації та гарантувати правильний розрахунок податкових зобов'язань, що особливо важливо під час проведення будь-яких операцій з нерухомістю.

Також зазначимо, що право власності на нерухомість підтверджується кількома основними документами. Їхня наявність обов'язкова під час продажу, передачі в оренду або реєстрації будь-яких змін.