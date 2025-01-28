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Когда нужно согласие супруга на покупку квартиры

28 января 2025 12:15
Катерина Балаєва - редактор
Согласие супруга на покупку и продажу недвижимости — как оформить такое согласие
Сделка с недвижимостью. Фото: Freepik
Катерина Балаєва - редактор

Сделки с недвижимостью требуют предельного внимания к юридическим нюансам. Оформление согласия супруга на покупку или продажу жилья — один из ключевых моментов, который может повлиять на легальность сделки. Игнорирование этого вопроса может привести к серьезным последствиям для обеих сторон сделки. 

Редакция Новини.LIVE разбиралась, почему согласие супруга на сделки с недвижимостью — это не формальность, а обязательное требование для обеспечения законности операций. 

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Почему согласие супруга так важно

Согласно законодательству, любое имущество, приобретенное в браке, считается совместной собственностью супругов. Это означает, что даже если квартира оформлена только на одного из них, ее продажа или покупка требует согласия второго супруга.

Нотариус откажет в оформлении сделки, если согласие отсутствует. Более того, попытка скрыть факт наличия супруга или провести сделку без его участия может сделать ее оспоримой в суде. Покупатель рискует не только потерять имущество, но и понести финансовые убытки.

Когда требуется согласие супруга на покупку или продажу

Любые операции с недвижимостью, будь то покупка квартиры, дома или земельного участка, требуют оформления согласия супруга. Это касается как продажи объекта, так и его приобретения.

Если речь идет о покупке жилья, согласие необходимо, поскольку для этого используются совместные средства супругов. Независимо от того, кто из них зарабатывает больше, всё имущество и деньги, нажитые в браке, принадлежат обоим в равных долях.

Как оформить согласие супруга

Для оформления согласия необходимо обратиться к нотариусу. Процедура предполагает:

  • личное присутствие обоих супругов;
  • предоставление документов: паспорта, свидетельства о браке и идентификационного кода;
  • подписание согласия на сделку.

Если один из супругов не может присутствовать на сделке, согласие можно оформить заранее и передать второму супругу.

Когда согласие не требуется

Есть случаи, когда оформление согласия супруга не является обязательным:

  • если недвижимость приобретается за личные средства, полученные до вступления в брак;
  • если имущество передано в дар, получено по наследству или обмену.

Однако важно подтвердить, что средства действительно не являются совместно нажитыми. Для этого может понадобиться документальное подтверждение происхождения денег или имущества.

Как избежать рисков

Покупка или продажа недвижимости — сложный процесс, требующий юридической проверки. Чтобы избежать проблем:

  • всегда уточняйте семейное положение продавца;
  • проверяйте наличие согласия супруга на сделку;
  • убедитесь, что документы на имущество соответствуют требованиям закона.

Как сообщалось, владельцы недвижимости в Украине, особенно те, у кого есть несколько объектов в разных населенных пунктах, могут обратиться в налоговую службу для уточнения данных о своих владениях. Такая сверка помогает избежать несоответствий в документации и гарантировать правильный расчет налоговых обязательств, что особенно важно при проведении любых операций с недвижимостью.

Также отметим, что право собственности на недвижимость подтверждается несколькими основными документами. Их наличие обязательно при продаже, передаче в аренду или регистрации любых изменений.

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