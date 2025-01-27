Как владельцам нескольких объектов недвижимости в Украине сверить данные

Женщина читает документы. Фото: Freepik

Украинские владельцы нескольких объектов недвижимости, расположенных в разных населенных пунктах, имеют возможность обратиться в налоговую службу для уточнения данных относительно своего имущества. Это позволяет избежать расхождений в документации, а также правильно рассчитать налоговые обязательства.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как правильно провести сверку данных по объектам недвижимости.

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Как проводится сверка данных

Налоговая служба напоминает, что обращение должно осуществляться в орган, расположенный по вашему налоговому адресу (обычно это место регистрации). Собственники имеют право подать письменное заявление для сверки информации о:

жилой или нежилой недвижимости (включая ее доли), которая находится в собственности;

общей площади каждого объекта недвижимости;

льготы по уплате налога (при наличии);

налоговые ставки;

сумму начисленного налога.

Согласно подпункту 266.7.3 пункта 266.7 статьи 266 Налогового кодекса Украины (НКУ), в случае выявления несоответствий между данными налогоплательщика и информацией в базах налоговой службы, осуществляется перерасчет налоговых обязательств. После этого плательщику направляется новое налоговое уведомление-решение, а предыдущее считается отмененным.

Что делать, если данные об имуществе отсутствуют в реестре

Если ваше имущество не отображается в базах данных налоговой, необходимо предоставить документы, подтверждающие право собственности на объекты недвижимости. В соответствии с подпунктом 266.7.4 НКУ, в таких случаях налог рассчитывается на основании документов, поданных плательщиком, до момента внесения соответствующих данных в реестры.

Дополнительные возможности для налогоплательщиков

Физические лица, имеющие квалифицированную электронную подпись, могут проверять налоговые уведомления-решения онлайн. Для этого стоит воспользоваться Электронным кабинетом налогоплательщика, где в меню "ЭК для граждан" во вкладке "Уведомление об обязанности уплатить сумму денежного обязательства" доступна информация о начисленных суммах налога на недвижимость.

Почему это важно

Налоговое законодательство Украины предусматривает, что владельцы недвижимости несут ответственность за правильность данных об имуществе, включая его площадь, статус и права на льготы. Поэтому регулярная сверка информации с налоговыми органами является не только обязательной процедурой, но и возможностью избежать штрафов и других неприятностей.

Напомним, что украинское законодательство предусматривает уплату налогов при заключении сделок купли-продажи недвижимости. Это необходимо учитывать при планировании финансовых операций, ведь налоги могут существенно повлиять на общую стоимость транзакции.

Стоит отметить также, что рынок недвижимости в Украине в последние годы переживает сложные времена. Из-за войны спрос на жилье как на первичном, так и на вторичном рынках существенно упал. В то же время в регионах, которые меньше пострадали от боевых действий, наблюдается стабильный рост цен.