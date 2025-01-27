Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Нерухомість arrow Звірка даних про нерухомість — куди звертатися власникам arrow

Звірка даних про нерухомість — куди звертатися власникам

27 січня 2025 20:08
Катерина Балаєва - редактор
Як власникам кількох об’єктів нерухомості в Україні звірити дані
Жінка читає документи. Фото: Freepik
Катерина Балаєва - редактор

Українські власники кількох об’єктів нерухомості, розташованих у різних населених пунктах, мають можливість звернутися до податкової служби для уточнення даних щодо свого майна. Це дозволяє уникнути розбіжностей у документації, а також правильно розрахувати податкові зобов’язання. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, як правильно провести звірку даних щодо об'єктів нерухомості.

Читайте також:

Як проводиться звірка даних

Податкова служба нагадує, що звернення має здійснюватися до органу, розташованого за вашою податковою адресою (зазвичай це місце реєстрації). Власники мають право подати письмову заяву для звірки інформації про:

  • житлову чи нежитлову нерухомість (включно з її частками), яка перебуває у власності;
  • загальну площу кожного об'єкта нерухомості;
  • пільги зі сплати податку (за наявності);
  • податкові ставки;
  • суму нарахованого податку.

Згідно з підпунктом 266.7.3 пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України (ПКУ), у разі виявлення невідповідностей між даними платника податку та інформацією у базах податкової служби, здійснюється перерахунок податкових зобов'язань. Після цього платнику надсилається нове податкове повідомлення-рішення, а попереднє вважається скасованим.

Що робити, якщо дані про майно відсутні в реєстрі

Якщо ваше майно не відображається у базах даних податкової, необхідно надати документи, які підтверджують право власності на об’єкти нерухомості. Відповідно до підпункту 266.7.4 ПКУ, у таких випадках податок розраховується на підставі документів, поданих платником, до моменту внесення відповідних даних до реєстрів.

Додаткові можливості для платників податків

Фізичні особи, які мають кваліфікований електронний підпис, можуть перевіряти податкові повідомлення-рішення онлайн. Для цього варто скористатися Електронним кабінетом платника податків, де в меню "ЕК для громадян" у вкладці "Повідомлення про обов’язок сплатити суму грошового зобов’язання" доступна інформація про нараховані суми податку на нерухомість.

Чому це важливо

Податкове законодавство України передбачає, що власники нерухомості несуть відповідальність за правильність даних про майно, включно з його площею, статусом та правами на пільги. Тому регулярна звірка інформації з податковими органами є не лише обов'язковою процедурою, а й можливістю уникнути штрафів та інших неприємностей.

Нагадаємо, що українське законодавство передбачає сплату податків під час укладання угод купівлі-продажу нерухомості. Це необхідно враховувати під час планування фінансових операцій, адже податки можуть суттєво вплинути на загальну вартість транзакції.

Варто відзначити також, що ринок нерухомості в Україні останніми роками переживає складні часи. Через війну попит на житло як на первинному, так і на вторинному ринках суттєво впав. Водночас у регіонах, які менше постраждали від бойових дій, спостерігається стабільне зростання цін.

квартири нерухомість Україна фінанси купити квартиру

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:22 Ляшко вперше за три роки з'явився на публіці і дорікнув українцям

21:20 Чому українці масово інвестують у турецьку нерухомість

21:03 Бронювання після втрати військового квитка — чи можливо це

20:58 Відключення в Одесі — скільки буде світло у вівторок

20:45 Зеленський назвав відмову України від ядерної зброї "тупістю"

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

20:38 Зеленський розповів про реакцію Обами на початок окупації України

20:35 Реєстрація житла у 2025 році — що буде з квартирою без документів

20:32 Шахтар почав шукати заміну Степаненку та Сікану

20:08 Звірка даних про нерухомість — куди звертатися власникам

20:00 Коли військового можуть перевести на нижчу посаду

21:22 Ляшко вперше за три роки з'явився на публіці і дорікнув українцям

21:20 Чому українці масово інвестують у турецьку нерухомість

21:03 Бронювання після втрати військового квитка — чи можливо це

20:58 Відключення в Одесі — скільки буде світло у вівторок

20:45 Зеленський назвав відмову України від ядерної зброї "тупістю"

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

20:38 Зеленський розповів про реакцію Обами на початок окупації України

20:35 Реєстрація житла у 2025 році — що буде з квартирою без документів

20:32 Шахтар почав шукати заміну Степаненку та Сікану

20:08 Звірка даних про нерухомість — куди звертатися власникам

20:00 Коли військового можуть перевести на нижчу посаду

06:40 Оновлені ціни на чормет — скільки коштує брухт в Україні

26 січня 2025

06:40 Нові ціни на золото — ломбарди підняли тарифи

25 січня 2025

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

Text

17:50 Залужний зробив гучну заяву щодо Путіна, — ефір Вечір.LIVE

Text

14:28 У ЗСУ розповіли, від якої зброї найчастіше гинуть окупанти

Text

13:00 Термінова заява Зеленського — ефір День.LIVE

Text

08:00 Указ Зеленського щодо змін у керівництві ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

25 січня 2025
Text

22:30 Трамп вийшов із заявою у Лас-Вегасі — ефір Новини.LIVE

Text

00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

24 січня 2025
Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати