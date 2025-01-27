Як власникам кількох об’єктів нерухомості в Україні звірити дані

Жінка читає документи. Фото: Freepik

Українські власники кількох об’єктів нерухомості, розташованих у різних населених пунктах, мають можливість звернутися до податкової служби для уточнення даних щодо свого майна. Це дозволяє уникнути розбіжностей у документації, а також правильно розрахувати податкові зобов’язання.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як правильно провести звірку даних щодо об'єктів нерухомості.

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Як проводиться звірка даних

Податкова служба нагадує, що звернення має здійснюватися до органу, розташованого за вашою податковою адресою (зазвичай це місце реєстрації). Власники мають право подати письмову заяву для звірки інформації про:

житлову чи нежитлову нерухомість (включно з її частками), яка перебуває у власності;

загальну площу кожного об'єкта нерухомості;

пільги зі сплати податку (за наявності);

податкові ставки;

суму нарахованого податку.

Згідно з підпунктом 266.7.3 пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України (ПКУ), у разі виявлення невідповідностей між даними платника податку та інформацією у базах податкової служби, здійснюється перерахунок податкових зобов'язань. Після цього платнику надсилається нове податкове повідомлення-рішення, а попереднє вважається скасованим.

Що робити, якщо дані про майно відсутні в реєстрі

Якщо ваше майно не відображається у базах даних податкової, необхідно надати документи, які підтверджують право власності на об’єкти нерухомості. Відповідно до підпункту 266.7.4 ПКУ, у таких випадках податок розраховується на підставі документів, поданих платником, до моменту внесення відповідних даних до реєстрів.

Додаткові можливості для платників податків

Фізичні особи, які мають кваліфікований електронний підпис, можуть перевіряти податкові повідомлення-рішення онлайн. Для цього варто скористатися Електронним кабінетом платника податків, де в меню "ЕК для громадян" у вкладці "Повідомлення про обов’язок сплатити суму грошового зобов’язання" доступна інформація про нараховані суми податку на нерухомість.

Чому це важливо

Податкове законодавство України передбачає, що власники нерухомості несуть відповідальність за правильність даних про майно, включно з його площею, статусом та правами на пільги. Тому регулярна звірка інформації з податковими органами є не лише обов'язковою процедурою, а й можливістю уникнути штрафів та інших неприємностей.

Нагадаємо, що українське законодавство передбачає сплату податків під час укладання угод купівлі-продажу нерухомості. Це необхідно враховувати під час планування фінансових операцій, адже податки можуть суттєво вплинути на загальну вартість транзакції.

Варто відзначити також, що ринок нерухомості в Україні останніми роками переживає складні часи. Через війну попит на житло як на первинному, так і на вторинному ринках суттєво впав. Водночас у регіонах, які менше постраждали від бойових дій, спостерігається стабільне зростання цін.