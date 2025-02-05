Какие документы нужны для продажи квартиры в 2025 году — полный перечень

Люди рассматривают документы. Фото: Freepik

Продажа квартиры — это важный этап, который требует детальной подготовки и наличия всех необходимых документов. Для того, чтобы избежать проблем с реализацией имущества, важно соблюдать все требования законодательства. В 2025 году перечень документов для продажи квартиры остался в основном неизменным, но важно учесть несколько нюансов, в частности изменения в регистрационной документации и новые требования к документам для различных категорий владельцев.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об основных документах, которые необходимо подготовить для продажи квартиры в 2025 году.

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Ключевые документы для продажи квартиры в 2025 году

Право собственности:

Свидетельство о праве собственности (для владельцев, которые приобрели право собственности до 2013 года). Выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество (для владельцев, которые приобрели право собственности после 2013 года). Этот документ является основным, ведь он подтверждает ваше право собственности на квартиру и дает вам право ее продавать.

Личные документы:

Паспорт гражданина Украины.

Идентификационный код (ИНН). Эти документы необходимы для идентификации продавца и подтверждения его налогового статуса.

Техническая документация:

Технический паспорт на квартиру (при необходимости). Этот документ может понадобиться, если квартира подвергалась перепланировке или реконструкции. Он подтверждает соответствие помещения строительным нормам и требованиям.

Выписка из реестра обременений:

Выписка из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. Этот документ необходим для проверки отсутствия обременений на квартиру (залог, ипотека и т.д.). Он также может содержать информацию о наличии долгов за коммунальные услуги.

Справки об отсутствии задолженности:

Справки от организаций, предоставляющих коммунальные услуги (электроэнергия, газ, вода, отопление и т.д.). Эти документы подтверждают отсутствие задолженности за коммунальные услуги и являются важными для заключения сделки.

Разрешение на продажу (при необходимости):

Разрешение органов опеки и попечительства (для продажи квартиры, принадлежащей малолетним или несовершеннолетним лицам).

Согласие всех совладельцев (для продажи квартиры, находящейся в общей собственности). Эти документы необходимы для защиты прав детей и других совладельцев.

Нотариально заверенное согласие на продажу (при необходимости):

Нотариально заверенное согласие одного из собственников, если он не может присутствовать при заключении сделки. Этот документ необходим для подтверждения согласия отсутствующего собственника на продажу квартиры.

Кредитные документы (при необходимости):

Документы из банка о полной оплате кредита и снятии залога (если квартира находилась в залоге). Эти документы подтверждают освобождение квартиры от кредитных обязательств.

Декларация об отсутствии судебных споров (при необходимости):

Документы, подтверждающие отсутствие судебных обременений на квартиру (в случае наличия судебного процесса). Эти документы необходимы для подтверждения юридической чистоты квартиры.

Ранее сообщалось, что в Украине продажа дома невозможна без одновременной продажи земельного участка, на котором он расположен. Это объясняется тем, что дом и земля являются неразрывно связанными между собой объектами недвижимости.

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