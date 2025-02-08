Купівля квартири з прописаними людьми — юридичні нюанси та поради

Людям передають ключі. Фото: Freepik

У сучасних умовах воєнного стану в Україні часто виникають ситуації, коли потрібно продати квартиру, але виписати всіх зареєстрованих осіб неможливо. Це може бути пов’язано з тим, що деякі люди перебувають за кордоном або не можуть приїхати в Україну. У такому випадку нерухомість продається з прописаними особами.

Редакція Новини.LIVE розглянула юридичні нюанси такої угоди та розповідає, як убезпечити себе під час купівлі.

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Чи можна купити квартиру з прописаними людьми

Юридично купити квартиру, де зареєстровані інші особи, можна. Законодавство України не забороняє укладати угоди купівлі-продажу такої нерухомості. Основною умовою є згода продавця та покупця. Прописка не надає особі права власності, лише право користування житлом. Проте важливо розуміти потенційні ризики.

Чи варто купувати таку квартиру

Покупці часто уникають придбання житла з прописаними особами через кілька причин:

Психологічний дискомфорт: усвідомлення того, що в квартирі може жити стороння особа.

усвідомлення того, що в квартирі може жити стороння особа. Питання субсидій: наявність прописаних може ускладнити оформлення соціальних пільг.

наявність прописаних може ускладнити оформлення соціальних пільг. Судові ризики: необхідність звернення до суду для примусової виписки у разі відмови особи добровільно знятися з реєстрації.

Однак такі угоди можуть бути вигідними: продавець часто готовий знижувати ціну. Головне — юридично правильно оформити угоду.

Як убезпечити себе під час купівлі

Договірні зобов’язання: у договорі купівлі-продажу варто зазначити обов’язок продавця забезпечити виписку зареєстрованих осіб.

у договорі купівлі-продажу варто зазначити обов’язок продавця забезпечити виписку зареєстрованих осіб. Умови оплати: частину суми можна залишити до моменту фактичної виписки.

частину суми можна залишити до моменту фактичної виписки. Право на судовий захист: у разі невиконання зобов’язань продавцем, можна звернутися до суду на підставі ст. 391 ЦК України.

Особливості продажу квартири з прописаними дітьми

Продаж квартири, де зареєстровані малолітні діти (до 14 років), потребує додаткових дій:

Отримання дозволу органу опіки та піклування: потрібно обґрунтувати, які умови для проживання будуть створені дитині.

Нотаріальне оформлення: угода укладається у присутності нотаріуса.

Для виписки дитини потрібна лише заява нового власника та документ, що підтверджує право власності.

Таким чином купівля квартири з прописаними особами можлива і юридично законна. Основне — ретельно перевірити всі документи, прописати в договорі зобов’язання продавця щодо виписки та зважити на потенційні ризики. Це дозволить зберегти ваші права та уникнути непередбачених ситуацій.

Зазначимо, на сучасному ринку нерухомості спостерігається значний попит на різноманітні типи квартир. Особливо популярними є невеликі квартири в новобудовах, а також варіанти, представлені на вторинному ринку. Важливим фактором, що сприяє активізації попиту на житло, є існування державних програм підтримки. Завдяки їм, придбання власного житла стає більш доступним для широкого кола громадян України.

Також на ринку нерухомості існує явище відмови покупців від певних типів квартир, що безпосередньо впливає на ліквідність об'єктів. Успішний продаж нерухомості потребує активних дій, а не просто розміщення оголошення. Сучасні споживачі віддають перевагу житлу з такими характеристиками, як поліфункціональність, комфортне планування, розвинена інфраструктура та мінімалістичний дизайн інтер'єру. У разі невідповідності житла цим вимогам, пошук нового власника може зайняти тривалий час.