Покупка квартиры с прописанными людьми — юридические нюансы и советы

Людям передают ключи. Фото: Freepik

В современных условиях военного положения в Украине часто возникают ситуации, когда нужно продать квартиру, но выписать всех зарегистрированных лиц невозможно. Это может быть связано с тем, что некоторые люди находятся за границей или не могут приехать в Украину. В таком случае недвижимость продается с прописанными лицами.

Редакция Новини.LIVE рассмотрела юридические нюансы такой сделки и рассказывает, как обезопасить себя при покупке.

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Можно ли купить квартиру с прописанными людьми

Юридически купить квартиру, где зарегистрированы другие лица, можно. Законодательство Украины не запрещает заключать сделки купли-продажи такой недвижимости. Основным условием является согласие продавца и покупателя.

Прописка не предоставляет лицу права собственности, только право пользования жильем. Однако важно понимать потенциальные риски.

Стоит ли покупать такую квартиру

Покупатели часто избегают приобретения жилья с прописанными лицами по нескольким причинам:

Психологический дискомфорт: осознание того, что в квартире может жить постороннее лицо.

осознание того, что в квартире может жить постороннее лицо. Вопросы субсидий: наличие прописанных может усложнить оформление социальных льгот.

наличие прописанных может усложнить оформление социальных льгот. Судебные риски: необходимость обращения в суд для принудительной выписки в случае отказа лица добровольно сняться с регистрации.

Однако такие сделки могут быть выгодными: продавец часто готов снижать цену. Главное — юридически правильно оформить сделку.

Как обезопасить себя при покупке

Договорные обязательства: в договоре купли-продажи стоит указать обязанность продавца обеспечить выписку зарегистрированных лиц.

в договоре купли-продажи стоит указать обязанность продавца обеспечить выписку зарегистрированных лиц. Условия оплаты: часть суммы можно оставить до момента фактической выписки.

часть суммы можно оставить до момента фактической выписки. Право на судебную защиту: в случае невыполнения обязательств продавцом, можно обратиться в суд на основании ст. 391 ГК Украины.

Особенности продажи квартиры с прописанными детьми

Продажа квартиры, где зарегистрированы малолетние дети (до 14 лет), требует дополнительных действий:

Получение разрешения органа опеки и попечительства: нужно обосновать, какие условия для проживания будут созданы ребенку.

Нотариальное оформление: соглашение заключается в присутствии нотариуса.

Для выписки ребенка нужно только заявление нового владельца и документ, подтверждающий право собственности.

Таким образом покупка квартиры с прописанными лицами возможна и юридически законна. Главное — тщательно проверить все документы, прописать в договоре обязательства продавца по выписке и учесть потенциальные риски. Это позволит сохранить ваши права и избежать непредвиденных ситуаций.

Отметим, на современном рынке недвижимости наблюдается значительный спрос на различные типы квартир. Особенно популярны небольшие квартиры в новостройках, а также варианты, представленные на вторичном рынке. Важным фактором, способствующим активизации спроса на жилье, является существование государственных программ поддержки. Благодаря им, приобретение собственного жилья становится более доступным для широкого круга граждан Украины.

Также на рынке недвижимости существует явление отказа покупателей от определенных типов квартир, что непосредственно влияет на ликвидность объектов. Успешная продажа недвижимости требует активных действий, а не просто размещения объявления. Современные потребители отдают предпочтение жилью с такими характеристиками, как полифункциональность, комфортная планировка, развитая инфраструктура и минималистичный дизайн интерьера. В случае несоответствия жилья этим требованиям, поиск нового владельца может занять длительное время.