Квартира с прописанными людьми - безопасно ли покупать такую недвижимость в 2025 году

Женщина показывает мужчину бумаги. Фото: Freepik

Приобретение недвижимости всегда связано с рисками, особенно если в квартире остаются прописанные лица. Этот вопрос стал еще более актуальным в условиях военного положения, когда многие граждане сталкиваются с юридическими трудностями при купле-продаже жилья.

Редакция Новини.LIVE рассмотрела все важные аспекты этой ситуации и способы минимизировать риски.

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Почему наличие прописанных лиц в квартире является проблемой

При покупке квартиры или дома стоит проверить, все ли жильцы выписаны, ведь нерешенный вопрос регистрации может создать серьезные проблемы для нового владельца.

Главная причина заключается в том, что продавцы нередко не готовят жилье к продаже заранее. Они могут забыть о выписке родственников или сознательно оставить эту проблему для покупателя.

Что это означает для нового владельца:

прописанное лицо может отказаться сниматься с регистрации;

некоторые категории граждан защищены законом и выписать их сложно;

процесс снятия с регистрации может потребовать судебного разбирательства.

Законодательные нюансы относительно выписки жильцов

До декабря 2021 года украинское законодательство одновременно защищало и владельца жилья, и прописанное в нем лицо. Однако с принятием Закона Украины "О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг" ситуация изменилась. Отныне новый владелец имеет право выписать жильцов без их согласия, обратившись в органы регистрации.

Однако есть исключения:

несовершеннолетние дети;

лица с инвалидностью или недееспособные граждане;

сироты и лица, которые находятся под опекой.

Для выписки таких лиц может понадобиться решение суда или разрешение органов опеки.

Как выписать прописанных жильцов

Владелец жилья должен обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или орган регистрации с соответствующим пакетом документов. Он включает:

заявление владельца;

заявление о снятии лица с регистрации (при необходимости);

документы, подтверждающие право собственности.

Как избежать проблем при покупке квартиры

Чтобы обезопасить себя от проблем с прописанными жильцами, стоит придерживаться нескольких правил:

Проверить выписку всех жильцов заранее

запросить выписку из демографического реестра;

убедиться, что в квартире не осталось зарегистрированных лиц.

Включить в договор купли-продажи обязательные условия

прописать пункт об утрате права на проживание бывшими владельцами;

указать сроки выписки и ответственность за нарушение условий договора.

Оформить письменные обязательства продавца

взять расписку, где продавцы и зарегистрированные лица подтверждают намерение выписаться;

получить заявление о признании возможного иска в случае нарушения договоренностей;

договориться об удержании части средств до момента фактической выписки всех жителей.

Учитывать судебную перспективу:

в случае конфликта быть готовым обратиться в суд;

Проконсультироваться с юристом относительно правовых механизмов выписки жильцов.

Покупка квартиры с прописанными людьми — это не безнадежная ситуация, но она требует особого внимания. Украинское законодательство сейчас больше защищает права собственников, однако некоторые категории граждан выписать сложнее. Поэтому перед оформлением сделки стоит заранее проверить все юридические нюансы и получить гарантии от продавца. Это поможет избежать нежелательных проблем и обеспечить комфортное владение приобретенным жильем.

Ранее мы уже делились информацией об основных документах, которые нужно подготовить для продажи квартиры в 2025 году. В этом году список документов для продажи не претерпел значительных изменений, однако есть несколько важных нюансов, в частности изменения в регистрационной документации и новые требования к документам для владельцев различных категорий.

Мы также анализировали различные типы жилья, их особенности и отличия. Жилье играет важную роль в жизни каждого человека, обеспечивая комфортные условия для проживания и выступая выгодной инвестицией. Понимание того, какие объекты относятся к этой категории, является ключевым, поскольку это влияет на налогообложение и другие юридические аспекты.