Житло в Україні — як знижуються ціни та коли краще купувати

Люди розглядають документи. Фото: Freepik

Придбання житла в Україні сьогодні — це не лише питання вибору між орендою та іпотекою. Це складний процес, що включає аналіз фінансової стійкості, довіру до забудовників та оцінку ризиків. Ринок нерухомості відображає як економічні реалії країни, так і безпекові виклики, що впливають на ухвалення рішень покупцями та інвесторами.

Народна депутатка Олена Шуляк розповіла, що зараз відбувається на ринку нерухомості України. За її словами, попит на житло поступово відновлюється. Так, протягом останнього року кількість угод купівлі-продажу зросла на 14%, хоча це все ще лише 70% від довоєнного рівня. Основний сегмент ринку займають квартири (60%), решта угод припадає на приватні будинки.

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найбільший інтерес викликають квартири площею до 50 кв. м, вік яких перевищує 35 років;

середня площа куплених будинків — 71 кв. м;

лише 25% угод стосуються квартир, збудованих за останні 15 років.

Географія попиту

Розташування нерухомості відіграє ключову роль. Близько 78% угод укладається за межами обласних центрів. Київ займає лише 10% від загального обсягу продажів, а найактивніший ринок зараз — у західних регіонах України.

Як формуються ціни

Ціни на ринку значною мірою визначає покупець. Реальні угоди укладаються приблизно на 25% дешевше, ніж первісна вартість в оголошеннях. Це свідчить про те, що ринок залишається "ринком покупця", де продавці готові йти на поступки, наголошує Шуляк.

Іпотека та кредитування

Іпотечне кредитування перебуває у стані стагнації. Лише 4% угод відбувається із залученням іпотечних позик, що відповідає рівню 2021 року. Майже половина всіх іпотечних кредитів оформляється в Києві та області. А державна програма "єОселя" втратила динаміку через обмежене фінансування, що зазначає і НБУ.

Що з новобудовами

Шуляк зазначає, будівництво в Україні триває, але нерівномірно. Західна частина України демонструє пожвавлення, тоді як у Києві забудовники здебільшого завершують вже розпочаті проєкти. Доступні житлові комплекси часто заморожені через перерозподіл ресурсів на преміумсегмент, що може спричинити дефіцит якісного житла в майбутньому.

Зазначимо, що відповідно до чинного законодавства власники житлової нерухомості, площа якої перевищує встановлені норми, зобов’язані сплачувати податок на додаткові квадратні метри. Цей обов’язок поширюється на всіх власників житла, яке перевищує визначену площу. Розмір податку залежить від низки факторів, зокрема від типу нерухомості та її місцерозташування.

Окрім цього, варто пам’ятати, що купівля-продаж квартири — це складний процес, що вимагає ретельної підготовки та збору необхідних документів з боку обох учасників угоди. Помилки в оформленні чи відсутність важливих документів можуть спричинити юридичні труднощі, фінансові втрати або навіть ризик втрати права власності.