Податок на нерухомість у 2025 році — правила та ставки за зайву площу від податкової

Жінка вираховує податки. Фото: Freepik

В Україні, згідно з законодавством, власники житлової нерухомості, яка перевищує встановлені норми площі, зобов’язані сплачувати податок на "зайві" метри. Державна податкова служба нагадує, що цей податок стосується усіх, хто має житло більше певної площі. Визначення відповідних сум податку залежить від кількох факторів, зокрема від типу нерухомості та її місця розташування.

Кому доведеться сплатити податок на нерухомість у 2025 році

У 2025 році власникам житла, яке перевищує встановлену норму площі, доведеться сплачувати податок на "зайву" площу. Важливо пам'ятати, що ставка податку не перевищує 1,5% від мінімальної заробітної плати за 1 кв. м, а також враховуються місцеві умови. Власники житла, яке не перевищує норми, а також пільгові категорії громадян можуть бути звільнені від цього податку.

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Податок на житлову нерухомість платять власники:

квартир площею понад 60 кв. м;

будинків, площа яких перевищує 120 кв. м;

інших типів житла, в тому числі часток, загальна площа яких більша за 180 кв. м.

Місцеві органи влади встановлюють ставки податку, враховуючи розташування та тип нерухомості. Ставка не може перевищувати 1,5% від мінімальної заробітної плати, що на 1 січня 2024 року становила 7 100 грн. Отже, максимальний розмір ставки податку на 2025 рік — 106,5 грн за кожен квадратний метр зайвої площі.

Як розраховується податок

Наприклад, якщо ви є власником квартири площею 65 кв. м, розрахунок податку виглядатиме наступним чином:

визначаємо ставку: 7100 грн × 1,5% = 106,5 грн за кв. м;

оподатковувана площа: 65 кв. м — 60 кв. м = 5 кв. м;

розмір податку: 5 кв. м × 106,5 грн = 532,50 грн;

Таким чином, власник квартири площею 65 кв. м має сплатити 532,50 грн за "зайву" площу.

Коли потрібно сплатити податок

До 1 липня кожен власник нерухомості, який зобов'язаний сплатити податок, отримає повідомлення із зазначенням точних розрахунків. Це повідомлення надійде в електронний кабінет платника або рекомендованим листом. Після отримання повідомлення у власника є 60 днів на сплату податку, щоб уникнути штрафних санкцій.

Хто звільнений від сплати податку

Існують категорії громадян, які можуть бути звільнені від податку на нерухомість:

власники житла, площа якого не перевищує встановлені норми (60 кв. м для квартир, 120 кв. м для будинків, 180 кв. м для інших типів житла);

власники нерухомості, розташованої на тимчасово окупованих територіях, пошкодженої або в зонах активних бойових дій.

Також не підлягають оподаткуванню:

дитячі будинки сімейного типу;

житло, що належить дітям-сиротам, дітям з інвалідністю, які виховуються одинокими батьками, але не більше одного об'єкта на дитину;

нерухомість, що належить громадським об'єднанням осіб з інвалідністю та їх підприємствам;

житло багатодітних чи прийомних сімей, де виховується п'ять і більше дітей.

Раніше ми розповідали, які саме необхідні документи для продажу житла на вторинному ринку. Адже їх відсутність може не лише затримати угоду, але й ускладнити її здійснення, а іноді й унеможливити.

Також зазначимо, що процедура продажу нерухомості вимагає особливої уваги до юридичних аспектів. Одним з ключових моментів є отримання письмової згоди чоловіка або жінки на купівлю чи продаж житла. Це питання має велике значення для забезпечення законності угоди і його ігнорування може призвести до серйозних юридичних наслідків для обох сторін угоди.